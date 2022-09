Alcaraz podle trenéra zatím ukázal jen 60 procent talentu

New York - V devatenácti letech vyhrál US Open a stal se nejmladší světovou jedničkou, podle trenéra Juana Carlose Ferrera však španělský tenista Carlos Alcaraz zatím naplnil potenciál jen z 60 procent.

Alcaraz v nedělním finále ve Flushing Meadows porazil 6:4, 2:6, 7:6 a 6:3 Caspera Ruuda z Norska. "Myslím, že zatím je tak na 60 procentech toho, co může dokázat," citovala agentura AFP Ferrera.

"Ještě může zlepšit hodně věcí. On to ví, já to vím a budeme na tom pracovat," uvedl bývalý první hráč světa a vítěz Roland Garros z roku 2003. "Že je teď světovou jedničkou, neznamená, že se přestane zlepšovat. A já tu jsem od toho, abych mu to neustále připomínal," dodal.

Ferrero uvedl, že o Alcarazově triumfu na US Open nepochyboval. "Pro někoho to možná je překvapení, ale já byl přesvědčený, že letos grandslam vyhraje. A kdyby nevyhrál, tak určitě v příštím roce," prohlásil.

"On se totiž pro velké zápasy a turnaje narodil," míní Ferrero. "Přitom když přišel k nám do akademie, tak byl hubený jak špageta. Měl rychlé ruce, rychlé nohy, ale žádné svaly. Bylo ale vidět, že má výjimečný talent," uvedl někdejší finalista US Open.

Ruud doufá, že ve finále grandslamu už nenarazí na Španěla

Norský tenista Casper Ruud se navzdory porážce s Carlosem Alcarazem v nedělním finále US Open přesvědčil, že může vyhrát grandslam. Musí se však v zápasech o titul vyhýbat španělským soupeřům.

Třiadvacetiletý Ruud se v grandslamovém finále představil podruhé a s devatenáctiletým Alcarazem prohrál 4:6, 6:2, 6:7 a 3:6. Před tím na letošním Roland Garros nestačil na slavného Rafaela Nadala.

"V Paříži jsem nevěřil, že bych mohl Rafu porazit. Teď to nebyl lehčí zápas, ale bylo snazší se přesvědčit, že na to mám," řekl Ruud, který se po finále posunul na druhé místo světového žebříčku. Alcaraz je nová jednička.

"Nicméně doufám, že jestli ještě někdy postoupím do grandslamového finále, tak proti mě nebude hrát Španěl. Oni tyhle zápasy umí. Takže ať je mým soupeřem kdokoliv, jen ne Španěl," dodal s úsměvem.

Podle Ruuda se zápas zlomil ve třetím setu, ve kterém za stavu 6:5 promarnil při soupeřově podání dva setboly. "Tam jsem z toho měl získat mnohem víc. Místo toho jsem pak vyhořel v tie-breaku," uvedl.

Přidal také, že o čtyři roky mladší Alcaraz je na nejlepší cestě stát se opravdu velkým hráčem. "Vypadá to, že je talent, který se ve sportu objeví jen jednou za čas. Uvidíme, kam to dotáhne, ale jde správným směrem," řekl Ruud.