Alby Tým porazil v exhibici v Litvínově při vzpomínce na Klímu Legendy 9:8

Litvínov (Mostecko) - Vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky si dnes užil hokejovou exhibici Zápas legend, v které při přehlídce řady osobností minulosti i současnosti Alby Tým olympijského vítěze z Nagana Roberta Reichela porazil Tým Legend 9:8. Utkání bylo i poctou legendárnímu útočníkovi Petru Klímovi, který v květnu zemřel. Jeho synové Kevin a Kelly nechyběli ve týmu a hráli po boku hvězdy Bostonu David Pastrňák.

Před utkáním při vzpomínce na vítěze Stanleyova poháru s Edmontonem z roku 1990 a litvínovského odchovance zaplněná hala minutu tleskala. Na první gól fanoušci čekali až do poloviny úvodní třetiny, kdy se prosadil za domácí litvínovské legendy Slovák Žigmund Pálffy. Předtím po faul Viktora Hübla opora Caroliny Martin Nečas neproměnil trestné střílení.

Stav otočili Jaroslav Bednář se současnou největší českou hvězdou Pastrňákem, který v úniku procedil puk přes lapačku Michala Neuvirtha. Do první pauzy vyrovnal Jan Myšák a ve druhé třetině na rychlý náskok po brankách Jiřího Tlustého a Filipa Zadiny odpověděli dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay Jan Rutta a František Lukeš.

V závěrečné části ještě dostal Legendy do náskoku Kevin Klíma, ale Alby Tým šel díky Ondřeji Kašemu, Davidu Kämpfovi, Robertu Reichelovi, Radku Dudovi a Jakubu Laukovi do rozhodujícího trháku. Soupeř finišoval díky Tlustému, Zadinovi a Nečasovi, ale vyrovnat už nestihl.

Od druhé třetiny nahradil v brance Týmu Legend Ondřeje Pavelce jednačtyřicetiletý bývalý fotbalový gólman a vítěz Ligy mistrů z roku 2012 Petr Čech, který po skončení kariéry chytal třetí ligu ve Velké Británii za Chelmsford Chieftains a od nové sezony bude nastupovat ta Oxford City Stars. Na exhibici chtěl být dobře připravený.

"Kdybych nevěřil tomu, že tam nebudu jen tak stát bez šance něco chytit, tak bych nekývl panu Lenerovi na nominaci. Je to samozřejmě exhibice pro dobrou věc, ale všichni chtějí, aby to mělo nějakou úroveň. Jsem rád, že mi dali důvěru," řekl novinářům Čech. Byl rád, že má kanonýra Bostonu Pastrňáka na své straně. "Nejdůležitější ale je, aby se zápas povedl a fanoušci si to užili," dodal Čech, který měl v týmu i dalšího fotbalového parťáka Vladimíra Šmicera. V Alby týmu nastoupil Ivan Hašek.

Utkání předcházela autogramiáda hráčů, při které se při velkém zájmu fanoušků ani na všechny nedostalo. Výtěžek exhibice poputuje Nadaci České filharmonie a na podporu mládeže v severočeském klubu. Příští rok by se měla exhibice konat v Pastrňákově rodišti Havířově.