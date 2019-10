Album Klusymfonie představí jeho tvůrci na podzimním turné

Praha - Nové album Tomáše Kluse, Cílové skupiny a Janáčkovy filharmonie Ostrava s názvem Klusymfonie vyjde příští měsíc, kdy také 25. a 26. listopadu v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic začne jejich společné turné. Na albu se objeví 18 Klusových skladeb v aranžích Jana Lstibůrka pro symfonický orchestr. Po Ostravě následují koncerty v Brně, Bratislavě a Pardubicích, závěrečné vystoupení se uskuteční 4. prosince v nové pražské hale O2 universum. Novináře o tom dnes informovali tvůrci projektu.

Hudební režii měl Petr Gablas, mistrem zvuku byl Jiří Topol Novotný. Janáčkovu filharmonii Ostrava doprovázela Cílová skupina a Koncertní sbor Permoník pod vedením Martiny Juríkové a Karin Grimové. "Náš orchestr má podobné spolupráce rád. Hudba je jen dobrá nebo špatná a není dobré se nějak vymezovat," uvedl ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

Jeho orchestr má na svém kontě také další crossoverové projekty se zpěvačkami, zpěváky a skupinami napříč žánry. Janáčkova filharmonie koncertovala například s Jaromírem Nohavicou, Danem Bártou, Ivou Bittovou, Čechomorem, Vojtěchem Dykem a B-Side Bandem či Ewou Farnou.

Autorem nevšedního aranžmá písní na albu Klusymfonie je člen Cílové skupiny, skladatel a baskytarista Jan Lstibůrek s podporou kytaristy Jiřího Kučerovského. Ostravské symfoniky během nahrávání alba Klusymfonie dirigoval Jan Kučera. "Janáčkova filharmonie Ostrava na rozdíl od jiných ty melodie pouze 'neobalila', ale dala jim jiné vyznění. Nutno říct, že tyto partitury nejsou hráčsky nikterak lehké a kladou na hudebníky v orchestru vysoké nároky, není to jenom triviální doprovázení kapely," podotkl dirigent Kučera.

Cílová skupina společně se symfoniky přepracovala Klusovy skladby jako Markétce, Vločka, Noe, Tamaře nebo Napojen. "Není to žádné best of, i když jsem se snažil zastoupit každé mé album. Při výběru pro mne byly důležité náměty, které ukazují mé vidění světa," řekl ČTK Klus. "Do aranží jsem kolegům nemluvil, protože neumím noty a nerozumím slovům, které při své práci používali," dodal.

Spolupráce Tomáše Kluse, jeho kapely Cílová skupina a Janáčkovy filharmonie Ostrava začala loni v únoru koncertem v Dolní oblasti Vítkovic. V létě pak orchestr se zpěvákem vystoupil i na festivalu Štěrkovna Open Music. Už tehdy vznikala myšlenka na pokračování spolupráce ve formě nahrávky a turné.