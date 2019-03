Praha - Bývalá americká ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albrightová dnes při setkání s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou vyjádřila přání, aby přijel do USA a jednal se zástupci Kongresu. Kubera na Pražském hradě na pozadí konference, která se konala u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO, jako jediný z českých ústavních činitelů měl s Albrightovou bilaterální jednání. Informoval o tom na svém webu Senát ČR. Kubera daroval Albrightové brož ve tvaru lipového listu, tiskový odbor Senátu ČTK sdělil, že šperk je z dílny českých šperkařů a jde o standardní protokolární dar Senátu. Lípa je českým národním stromem.

"Chodím do Kongresu, ale protože jsem demokratka, nedostala jsem pozvání do Bílého domu. Je třeba, abyste do USA přijel, abychom propojili Senát Parlamentu ČR s Kongresem a jeho členy. Je hodně oblastí, ve kterých by mělo Česko s USA spolupracovat na parlamentní úrovni. Můžeme společně udělat velké věci," řekla Albrightová a doporučila Kuberovi, aby zamířil do Kongresu na jednání s předsedou zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů.

Kubera označil nedávnou návštěvu premiéra Andreje Babiše v Bílém domě za úspěch. Zároveň ale doplnil, že ji vnímá jako první krok, na který by měly navázat další. "Pan prezident (Miloš) Zeman je zaměřen spíše na Rusko a Čínu, je třeba se ale zároveň více věnovat vztahům mezi ČR a USA, které mají v naší demokracii velmi hluboké kořeny. Tak jako se musí pracovat na šťastném manželství, je třeba i vztahy dvou zemí budovat a rozvíjet. Nikdy v historii se nestalo, že by nás Spojené státy zradily. A teď je třeba aktivizovat vazby na všech úrovních, předně na té parlamentní," uvedl Kubera.

Kubera a Albrightová hovořili také o tom, jak zmírnit rozdělování společnosti, které podle nich svým jednáním prohlubují někteří politici. "Místo toho, aby se politici scházeli u jednacího stolu a hledali konsenzus, často na sebe jen pokřikují prostřednictvím sociálních sítí. Navíc neumějí přijímat prohry. Společnost je rozdělená a příkopy mezi levičáky a pravičáky, chudými a bohatými či městem a venkovem se dále prohlubují. To mě velmi trápí," řekl Kubera.

Dalším tématem diskuse byly aktivity české vlády či role Václava Havla v jednáních o vstupu ČR do NATO. Albrightová také ocenila, že Kubera podporuje učitele a učitelky češtiny na amerických školách. Podle webu Senátu se za pedagogy Kubera vypraví do USA na přelomu května a června.