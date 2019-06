Al-Džazíra: Z plastu mohou být čluny, ze žvýkaček boty

Yaoundé/Londýn - Planetu ohrožuje plastový odpad, každý rok ho v oceánech skončí 12 milionů tun. Kamerunec Ismael Essoume a Britka Anna Bullusová pro plast nabízejí nové použití. První z nich staví čluny z plastových lahví odklizených z řek, Bullusová dokáže dát novou podobu použité žvýkací gumě - její firma z ní vyrábí kelímky na kávu, boty nebo kroužky ke klíčům. Informuje o tom server stanice Al-Džazíra.

Oba mají vlastní firmy. Ta, jež patří Essoumemu, odklízí platové lahve z přírody a Essoume našel způsob, jak nejen čistit prostředí, ale také pomoci místním rybářům. "Řeka je plná plastu...řekl jsme si, že ji nejen pomohu vyčistit, ale že taky nabídnu čluny, protože pro vesničany není snadné koupit si loď. Vyrobili jsme proto levné ekologické čluny, které mohou posloužit," řekl Essoume.

Dosud jich z 24.000 lahví vylovených z řek v oblasti Douala vyrobil 37. Je také autorem prvního kamerunského projektu na recyklaci odpadu. Z 255 plastových lahví vyrábí sběrače, do nichž mohou občané odhazovat plastový odpad. Kamerunci tak mají příležitost změnit svůj postoj k nakládání s plastem. "Chceme být příkladem celé Africe. Hodláme sběrací nádoby rozmístit v Duale před obchody, supermarkety a školy, aby byly snadno dostupné a mohl se do nich odhodit odpad," řekl Essoume.

Bullusové nápad je obdobný, ale týká se využitých žvýkaček. Designérka z nich vyrábí růžové nádoby, do nichž lze žvýkačky odhazovat. Pak je to vše - odpadní koš i obsah zpracováno do podoby nových využitelných předmětů - od bot po kávové kalíšky. Bullová řekla, že chce přispět ke změně chování lidí co se odhazování žvýkaček týče a dát jim možnost využít tento odpad účelně.

Dnes jsou růžové minipopelnice na 650 místech v Británii. Umísťovány jsou zejména na velmi rušná místa - ke školám, obchodům, univerzitním kampusům, nádražím nebo do metra. Z obsahu vznikly kalíšky na kávu, hřebeny i boty do deště. Někteří zákazníci se výrobků štítí, protože jsou z materiálu, který někdo předtím přežvýkal. Bullosová ale ujišťuje, že žádné nebezpečí nehrozí. "Není to nebezpečné, protože to zahříváme na takovou teplotu, že se ten materiál sterilizuje. Je to podobné jako s nádobím v restauraci, které projde myčkou. Všichni z něj jedí po druhých," řekla.