Aktuální demonstrace jsou proti svobodným volbám, řekl prezident

Jihlava - Účastníci demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za spravedlivou justici podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti výsledku svobodných voleb, zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly. Zeman neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív než v řádném termínu za 2,5 roku. Řekl to v Jihlavě. Místopředseda spolku Milion chvilek, který protesty organizuje, Benjamin Roll ČTK napsal, že volby pořadatelé respektují. Občané však mají právo se ozvat, když cítí ohrožení, uvedl.

Demonstrace vyvolala dubnová demise ministra Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně. Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš.

Zeman dnes vzpomínal, jak on sám v roce 1989 volal po svobodných volbách. "Na Letné jsem skončil svůj projev právě větou - chceme svobodné volby. Dnes demonstrujeme proti výsledku svobodných voleb," řekl.

Přiznal protestujícím právo na demonstrace, vláda se ale podle něho v demokratické svobodné společnosti mění demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi. Odvolat premiéra lze podle prezidenta jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. "Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá. Anebo musí být poražen ve volbách, což se také nezdá býti pravděpodobné," řekl Zeman. Poslední volby do Poslanecké sněmovny se konaly na podzim 2017, Babišovo hnutí ANO v nich získalo 29,64 procenta hlasů a s velkým náskokem zvítězilo.

"Znovu a znovu opakujeme, že volby respektujeme. Nikdy jsme výsledek voleb nezpochybnili," napsal ČTK Roll, podle kterého je nepřijatelné, jak s důvěrou voličů Babiš nakládá. "Je trestně stíhaný a přitom je v pozici, kterou vytváří tlak na justici. Ovlivňuje rozdělování dotací a přitom je navázán na Agrofert," uvedl. "Normální strana by již svého předsedu v takové situaci vyměnila. V minulosti končili politici kvůli mnohem menším podezřením. Samozřejmě definitivní změna může nastat až po volbách. To však všichni dobře vědí a nijak to nebere právo občanů ozvat se, když cítí nějaké ohrožení," doplnil Roll.

Veřejnost proti Babišovi a změně ministra spravedlnosti protestuje od dubna. Lidé premiérovi vytýkají jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Poslední demonstrace proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) se v neděli na pražské Letné zúčastnilo kolem 250.000 lidí.

K možnému setkání se zástupci spolku Milion chvilek dnes Zeman v debatě s obyvateli Humpolce řekl, že to pokládá za zbytečné. "Na Hrad zvu politiky a ty politiky zvu samozřejmě i do Lán, velmi pravidelně a velmi často. Zatímco tito lidé nejsou nikým voleni," řekl. Odpověděl tak muži z publika, který uvedl, že podle jeho názoru by měl prezident lidi spojovat. "Vždyť to by mohly být vaše děti. Jaký je to pro vás problém pozvat tyto lidi na Hrad a pobavit se s nimi?" zněl jeho dotaz.

Zeman v Humpolci také řekl, že na Letné bylo v neděli maximálně 250.000 lidí, podle něj třikrát méně než v listopadu 1989. Nedělní počty demonstrujících podle Zemana představují jen asi dvě procenta oprávněných voličů, což podle něj není záruka masivní nebo aspoň významné podpory.

Setkání s prezidentem se na humpoleckém náměstí zúčastnilo 200 až 300 lidí. Objevily se i dva transparenty. Na jednom stálo: "Miloši, vaše návštěva v Bílém domě Trumpa potěší", na druhém: "Souhlasím s ústavní žalobou na tohoto prezidenta".

V dalších dnech Zamen navštíví Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost.