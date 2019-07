Aktuálně: Soud zamítl žalobu studenta Ševcova, aby ho ČR odškodnila

Ruský student Igor Ševcov u pražského obvodního soudu, který začal 16. srpna 2018 projednávat jeho žalobu na český stát. Ševcov žádá 1,3 milionu korun jako odškodné za své trestní stíhání. Mladík, který se hlásí k anarchistům, čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického, stíhán byl také za pomoc při posprejování vězeňské zdi. Nakonec byl veškerých obvinění zproštěn, ale až poté, co se ho zastal Nejvyšší soud.

Ruský student Igor Ševcov u pražského obvodního soudu, který začal 16. srpna 2018 projednávat jeho žalobu na český stát. Ševcov žádá 1,3 milionu korun jako odškodné za své trestní stíhání. Mladík, který se hlásí k anarchistům, čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického, stíhán byl také za pomoc při posprejování vězeňské zdi. Nakonec byl veškerých obvinění zproštěn, ale až poté, co se ho zastal Nejvyšší soud. ČTK/ČTK

Praha - Ruský student a anarchista Igor Ševcov neuspěl s žalobou, aby ho Česko odškodnilo za trestní stíhání. Čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického, stíhán byl také za pomoc při posprejování vězeňské zdi. Nakonec byl veškerých obvinění zproštěn. Jako odškodné žádal celkem 1,4 milionu korun, ale Obvodní soud pro Prahu 2 v pondělí nárok zamítl kvůli promlčení. Napsal to dnes server Aktuálně.cz. Verdikt není pravomocný, Ševcov se může odvolat.

"Soud má za to, že došlo k promlčení nároku s tím, že žaloba byla podána opožděně," uvedla soudkyně Zdeňka Burdová. Rozsudek opřela o zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, podle nějž se dotyčný musí přihlásit o kompenzaci nejpozději půl roku poté, co mu nárok vznikne. V tomto případě tedy do šesti měsíců od pravomocného zproštění viny.

Očištění ohledně útoku na Stropnického dům se student filozofické fakulty Ševcov definitivně dočkal v červenci 2016. Pražský vrchní soud ho však tehdy na základě druhé části obžaloby uznal pravomocně vinným z pomoci k poškození cizí věci, a to v souvislosti s posprejováním zdi ruzyňské věznice. Mladíka se v tomto ohledu následně zastal v dubnu 2017 Nejvyšší soud, který jeho pomoc u sprejování označil za zanedbatelnou a věc poslal pouze do přestupkového řízení.

Žalobu na kompenzaci újmy, kterou si prožil kvůli stíhání, pobytu ve vazbě a celkové zátěži způsobené kauzou, podal Ševcov počátkem listopadu 2017. Jeho advokát Pavel Kožoušek pak u soudu odmítal, že je nárok na odškodnění promlčený. Argumentoval tím, že trestní věc byla reálně uzavřena až v srpnu 2017, kdy Úřad městské části Praha 6 rozhodl o tom, že student při sprejování věznice nespáchal ani přestupek.

"S tím, že druhá strana (ministerstvo spravedlnosti) namítá promlčení, nemůžeme souhlasit. Poslední judikatura říká, že vznesení námitky promlčení je v těchto případech totálně v rozporu s dobrými mravy. Igor byl vyhlášen za teroristu, lidi ho poznávali na ulicích, užil si svoje a má dodnes zdravotní problémy," uvedl právník loni v srpnu, kdy soud žalobu začal projednávat.

Po svém zatčení v roce 2015 strávil Ševcov 92 dní ve vazební cele. Ministerstvo spravedlnosti se mu po zproštění obvinění omluvilo za nezákonný postup a přiznalo mu 360.000 korun. Z této částky bylo 92.000 za vazbu - tedy tisícikoruna za každý den, dále 103.000 za náklady na obhajobu a zbytek za to, že byl Ševcov stíhán.

Student se žalobou domáhal maximální, tedy třítisícové částky za každý den strávený v cele. "Vazba u něj byla velice tristní, bylo mu tehdy 20 let, ocitl se v ní ne vlastní vinou a dozorci se k němu chovali, jako kdyby byl odsouzený," zdůraznil Kožoušek u předchozího jednání, které se konalo minulý měsíc. Dále Ševcov požadoval mimo jiné 185.000 korun za výkon původně uloženého trestu za sprejování, tedy za zákaz účasti na demonstracích. Morální újmu včetně újmy na zdraví vyčíslil na zhruba 845.000 korun.