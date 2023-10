Aktuálně: Šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zůstane Dana Drábová

Praha - Šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bude nadále Dana Drábová. Ve středu by ji měla s účinností od 1. listopadu jmenovat vláda poté, co dosavadní šéfka úřadu uspěla ve výběrovém řízení. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz, Drábová je v čele úřadu od roku 1999, svou účast v řízení nekomentovala.

Výběrové řízení na předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vyhlásila vláda na konci srpna. Vypsání výběrových řízení vychází z nedávné novely služebního zákona, podle níž je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kteří jsou ve funkci déle než pět let.