Aktuálně:Na misi v Makedonii se koronavirem nakazilo 12 policistů

Praha - Na misi v Makedonii se nakazilo 12 ze 40 českých policistů. Dnes to uvedl server Aktuálně.cz, podle kterého byli nakažení převezeni zpět do Česka vládním speciálem. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara s ohledem na aktuální situaci nyní nebudou do zahraničí vysílány další kontingenty, doplnil server.

Podle jednoho z policistů, se kterým server mluvil, udělali Makedonci českým policistům testy 4. září, pozitivní test zjistili u 12 z nich. všichni čeští policisté museli do karantény, stejně tak i jejich makedonští kolegové, kteří s nimi sloužili.

Pro nakažené policisty podle serveru přiletěl vládní speciál 10. září, zbylí přijeli terénními vozy. "Vše probíhalo v utajení, nikde se neobjevila jediná informace o našem návratu, stejně jako o jeho důvodech. Vojáci, kteří si chtěli udělat v Makedonii fotku, dostali zákaz cokoliv fotit," řekl serveru policista.

Nakažení policisté i policisté v karanténě byli umístěni do ubytovny v Kněžmostu u Mladé Boleslavi, kde jim byly udělány další testy, lékař zároveň všem měřil teplotu. "Většina policistů už by měla ubytovnu opustit, někteří museli slíbit, že se budou zdržovat v izolaci," uvedl server.

Podle Aktuálně.cz není jasné, jak se čeští policisté nakazili. Švejdar sice serveru řekl, že policisté byli před odjezdem testováni na koronavirus, policisté, se kterými web mluvil, to ale popřeli. Policisté jsou přesvědčeni o tom, že je nakazili migranti, uvedl server.

Švejdar uvedl, že zajištění průjezdu kolony by bylo komplikované, rozhodl proto o tom, že policisté s pozitivním výsledkem testu na koronavirus přiletí armádním speciálem. "Všichni policisté po návratu absolvovali opětovné testování, kdy z 12 pozitivních měli znovu pozitivní výsledek pouze dva z nich," řekl také Švejdar.

Čeští policisté působí v Severní Makedonii pátým rokem. Jejich úkolem je zabránit nelegálnímu vstupu cizinců do země a zajistit je v případě, že už na území Makedonie jsou.