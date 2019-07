Aktivisté ukončili blokádu chvaletické elektrárny

Chvaletice (Pardubicko) - Po necelých 48 hodinách skončila symbolická blokáda vjezdu chvaletické elektrárny. Ekologičtí aktivisté kolem 13:00 odešli. Od pátku protestovali proti prodloužení jejího provozu. Protest neomezil provoz elektrárny. Policie, která byla celou dobu na místě, nemusela zasahovat.

"Demonstrace jako taková byla poměrně poklidná, ač se demonstranti nacházeli na pozemku elektrárny a blokovali příchod a příjezd, elektrárna nám nenahlásila žádné protiprávní jednání. Ani my jsme na místě nezjistili protiprávní jednání," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Aktivisté byli v obci Veltruby na Kolínsku na Klimakempu, který se konal od neděle 30. června do dneška. Věnoval se otázkám klimatických změn a možnostem využití alternativních zdrojů. Demonstrace a blokáda proti elektrárně byla součástí akce.

"Optimální by bylo, kdybychom nátlak ze zdola vůbec nemuseli vyvíjet a politici se chovali sami od sebe zodpovědně. Občanská neposlušnost je prostě nutnou reakcí," řekl ČTK Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.

V pátek aktivisté demonstrovali proti fungování chvaletické elektrárny a využívání fosilních zdrojů kdekoliv jinde. Vyšli z Řečan nad Labem do Chvaletic. Část z nich obsadila tři vjezdy do elektrárny, kde se setrvala až do dneška. Na stanovištích se od pátku vystřídalo asi 250 lidí. "Nekončíme v tlaku na instituce, chceme, aby začaly zavírat uhelné elektrárny jednu po druhé," řekl Josef Patočka z hnutí Limity jsme my.

Na místě pořádali různé workshopy. Ze soboty na neděli promítali na elektrárenské věže červené nápisy: ´Konec uhlí teď´, ´Pod elektrárnou je největší tma´. V sobotu asi dvacítka demonstrantů také přijela do Pardubic, kde uspořádala happening u krajského úřadu, který nedávno udělil elektrárně výjimku na emise oxidu dusíku a rtuti, evropské limity začnou platit v létě 2021.

Chvaletická elektrárna je v provozu od roku 1979, je nejmladší v zemi. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Koupila ji od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun. Proti udělené výjimce se ekologické organizace odvolají, Patočka doufá, že tak učiní všichni odpůrci elektrárny, také například obce v okolí elektrárny, řekl ČTK.

Sev.en s názory aktivistů nesouhlasí. Mluvčí Gabriela Sáričková sdělila, že elektrárna prochází rekonstrukcí za sedm miliard korun, aby splnila evropské předpisy. Potřebnost elektrárny dokládá nedávnou událostí, kdy zachránila od blackoutu část Pardubického a Středočeského kraje. "Nyní po ukončení akce proběhne v okolí areálu kontrola, za došlo k nějakým škodám. Nejdůležitější pro nás zůstává, že se nikomu nic nestalo," řekla mluvčí.