Aktivista Simon Cheng: Hongkong je policejní stát

Hongkongský prodemokratický aktivista Simon Cheng, který na pozvání radnice Prahy 3 přiletěl do České republiky, pózuje fotografům 16. září 2021 v Praze.

Hongkongský prodemokratický aktivista Simon Cheng, který na pozvání radnice Prahy 3 přiletěl do České republiky, pózuje fotografům 16. září 2021 v Praze. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Situace v Hongkongu se od začátku protestů v roce 2019 radikálně zhoršila na úroveň policejního státu. Novinářům to dnes řekl aktivista Simon Cheng, který musel z Hongkongu kvůli represím čínských autorit uprchnout a nyní žije v exilu v Londýně, kde organizuje boj za dodržování lidských práv ve své domovině. Do Prahy přijel na pozvání radnice Prahy 3, setkal se například s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) nebo se středoškolskými studenty.

"Situace se od zahájení masových protestů změnila opravdu významně a je čím dál horší. Doslova se dá říci, že je ničena občanská společnost, a všichni obyvatelé, kteří jsou považováni za protičínsky smýšlející, jsou perzekvováni," řekl aktivista. Dodal, že v Hongkongu je zaváděn nový povinný program státního vzdělání a dá se pozorovat posilování vlivu policie. "Můžeme doslova hovořit o policejním státu," uvedl. Opoziční novináři jsou podle něj pronásledováni a nejvýznamnější aktivisté ve vězení.

Cheng, který pracoval v Hongkongu pro britský konzulát, byl po účasti na protestech zadržen čínskými autoritami v říjnu 2019. Následovaly výslechy, mučení a donucení k přiznání k přečinům, které nikdy nespáchal. "Věděl jsem, že nemůžu mlčet a že se o zkušenosti musím podělit. Neměl jinou možnost než odejít," vysvětlil.

Cheng je jeden ze šesti lidí, na které byl vypsán mezinárodní zatykač, a to na základě bezpečnostního zákona, který loni loni prosadil Peking. Nemůže se do Hongkongu ani Číny vrátit. Riskantní pak je i pohyb v zemích, které mají s Hongkongem dohodu o extradici, mezi které patří i Česká republika. "Myslím, že v případě zadržení bych byl odsouzen na doživotí. Proto musím být v exilu a mluvit jménem těch, kteří jsou ve vězení nebo byli umlčeni," řekl Cheng. Dodal, že ve Velké Británii se podílí na přípravě stínového parlamentu voleného online při zachování bezpečnostních opatření, aby se jména voličů a kandidátů nedostala do rukou čínských autorit.

Aktivista připomněl českou historii nesvobody a paralely s případem Hongkongu. "Je velice důležité za demokracii bojovat a demokracii bránit tak, jak se vám to podařilo zde, takže si myslím, že výměna informací je velice důležitá," uvedl. Dodal, že návštěva Prahy byla jedna z nejzajímavějších zkušeností v jeho životě. "Myslím si, že jsem první hongkongský aktivista, který přijel na oficiální návštěvu do Prahy," řekl.

V Hongkongu začaly v roce 2019 protesty, jejichž účastníci požadovali demokratické reformy. Peking po sérii masivních demonstrací, jež částečně ochromily hongkongskou ekonomiku, zaujal tvrdší postoj vůči názorovým odpůrcům. Loni v provincii prosadil nový bezpečnostní zákon a letos reformu volebního systému. Ve vězení skončilo mnoho představitelů demokratického hnutí a další jsou v exilu. Mezi uvězněné zástupce opozice patří Jimmy Lai nebo Joshua Wong, který byl lídrem studentských protestů v roce 2014.