Praha - Dvacet let po zlatu akrobatického lyžaře Aleše Valenty na olympiádě v Salt Lake City může mít Česko na hrách pod pěti kruhy další naději. Po rychlém jarním "přestupu" z USA bude pod českou vlajkou točit salta s vruty skokan Nicholas Novak.

Do olympijské sezony vstupují čeští akrobatičtí lyžaři se stálicemi, mladými talenty a za podpory zahraničních koučů. Cílem bude zkusit ve Světovém poháru rozšířit olympijské kvóty pro hry v Pekingu, které mají zatím zajištěné pouze dvě skikrosařky v čele s Nikol Kučerovou.

O šanci startovat v Pekingu bude usilovat i pětadvacetiletý Novak. Syn emigrantů z Liberce, jehož trénuje otec Jaroslav, minulou sezonu vynechal kvůli zranění nohy a po zimě se dohodl jeho přechod do Česka. "Povedl se zázrak. Co trvá normálně čtyři roky, se povedlo za dva měsíce," řekl bývalý Valentův trenér Pavel Landa, který je nově sportovním ředitelem skikrosařů.

Novak už dokázal v závodech Světového poháru dvakrát skončit v desítce. Nejlépe byl šestý v Číně v březnu 2019. "Má za sebou skvělou přípravu a jsem napnutý, jestli se projeví. Skáče tři salta se čtyřmi vruty a neměl by být problém splnit olympijská kritéria," řekl Landa.

Landa vede skikrosový úsek po Vladimíru Augustovi, který zde působil 19 let. Spolu se zkušenou Kučerovou je nadějí juniorská vicemistryně světa z března Diana Cholenská.

"Chtěla bych jet olympijské finále. V současné době na to mám víc než kdykoli předtím. Jezdím dlouho, ale až poslední dva roky mám pocit, že jsme profi tým a udělala jsem progres, který se mi nepovedl za osm let dohromady," pochvalovala si dvaatřicetiletá Kučerová spolupráci s polským trenérem Tomaszem Žerebeckým, pod jehož vedením vstoupí do třetí sezony.

Osmnáctiletá Cholenská chce ve Světovém poháru, který začne za týden na olympijských svazích v Číně, sbírat zkušenosti. "Jsem ještě docela mladá," podotkla s úsměvem závodnice, jejímž hlavním cílem je další juniorský šampionát. "Chci přivézt zlato. Každý závod jedu vyhrát," řekla Cholenská.

Po odchodu Matěje Švancera do rakouské reprezentace vkládá české freestylové lyžování naděje do Štěpána Hudečka. Osmnáctiletý lyžař slopestylu a Big Airu přes léto piloval nové, obtížnější skoky, třeba double corke 1620. "Jde o dvakrát vyosenou rotaci, otočím se čtyřiapůlkrát a držím si lyži. Je to velký posun, že to zvládám i na sněhu, a doufám, že se povede i v závodu, abych mohl vyjíždět vyšší pozice a dostat se do finále závodu Světového poháru," přál si.

V lepší zítřky a navázaní na úspěchy Nikoly Matějcové Sudové věří i české jezdkyně v boulích. Nadějemi jsou Eliška Coufalová a Dorota Šamánková. Zlepšit se snaží pod dohledem australského kouče Samuela Funga. "Pomohl hodně, protože vytvořil zázemí a přinesl nové poznatky, jak bychom měly jezdit," řekla Coufalová, která hodně pracovala i na psychice. "Abych byla sebevědomější v závodu, protože jsem ve svěťáku necítila, že tam patřím," konstatovala Coufalová.

Plnit limity pro účast na olympijských hrách v Pekingu mohou akrobatičtí lyžaři stejně jako sportovci ve všech dalších disciplínách pod mezinárodní federací FIS do půlky ledna.