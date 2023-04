Akreditační úřad potvrdil rozhodnutí o programech na Mendelově univerzitě

Praha - Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) dnes potvrdila své rozhodnutí o odebrání možnosti uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce na Provozně ekonomické fakultě (PEF) Mendelovy univerzity v Brně. Odvolání univerzity bude proto řešit Přezkumná komise NAÚ, a to pravděpodobně na svém květnovém zasedání. ČTK to dnes řekl předseda úřadu Robert Plaga. O odebrání možnosti uskutečňovat dva doktorské studijní programy rozhodla rada úřadu ppoprvé v lednu, vysoká škola proti rozhodnutí ale podala odvolání.

"Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dnes potvrdila své rozhodnutí o odebrání akreditace doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity ze dne 19. ledna 2023. Odvolání Mendelovy univerzity v Brně tak bude postoupeno Přezkumné komisi NAÚ," uvedl předseda úřadu.

O zrušení dvou doktorských programů na PEF rozhodla rada NAÚ v lednu kvůli problému, který byl podle předsedy úřadu v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by toto rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, univerzita by už neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů, řekl Plaga dříve. Univerzita chtěla podle nedávného vyjádření mluvčí Terezy Pospíchalové odvoláním rozhodnutí zvrátit.

Kvůli pochybením na Mendelově univerzitě odebral NAÚ vysoké škole také takzvanou institucionální akreditaci pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Tato část rozhodnutí, kterou úřad poprvé vydal v květnu loňského roku a letos v lednu po odvolání vysoké školy potvrdil, už je pravomocná. Takzvaná institucionální akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Zavedla ji novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016, první školy tuto akreditaci získaly v roce 2018. Pokud ji nemají, žádají o rozhodnutí o studijních programech NAÚ.