Akcie v USA před zasedáním Fedu posílily, dolar vzrostl

New York - Akcie ve Spojených státech ukončily dnešní rozkolísanou seanci růstem. Investoři před dvoudenním zasedáním měnového výboru centrální banky USA (Fed), na kterém se očekává zvýšení úrokových sazeb, nakupovali technologické tituly, které v posledních dnech ztrácely.

Index Dow Jones vzrostl o 84,29 bodu, tedy 0,26 procenta, na 33.061,50 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 23,45 bodu, čili 0,57 procenta, na 4155,38 bodu. Index technologického trhu Nasdaq stoupl o 201,38 bodu, neboli 1,63 procenta, na 12.536,02 bodu.

Obchodníci se připravují na zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu a tzv. kvantitativní zpřísňování, kdy centrální banka po nákupu dluhopisů, kterým podporovala ekonomiku během pandemie, svoji bilanci naopak snižuje. Vyšší úrokové sazby obvykle snižují akcie společností, protože prodražují realizaci expanzních plánů.

Nervozita před zasedáním se dnes projevila v bouřlivém vývoji akcií. Hlavní indexy dnes střídavě rostly a klesaly. Index S&P 500 se dnes propadl až na nejnižší úroveň od května 2021 a Nasdaq nejníže od listopadu 2020.

Akcie Amazonu po pátečním poklesu o 14 procent v reakci na hospodářské výsledky dnes pokračovaly v poklesu. Oslabily i akcie Applu, protože výrobce iPhonů čelí vysoké pokutě v EU. Akcie firem Meta Platforms, Microsoft a Nvidia ale po poklesech v minulém měsíci dnes posílily.

Z 11 sektorů indexu S&P si dnes nejhůře vedly realitní společnosti. Klesly také akcie farmaceutické firmy Pfizer, když rozsáhlá studie zjistila, že její lék Paxlovid není účinný pro prevenci nemoci covid-19 u osob žijících s někým nakaženým. Se ztrátou skončily i akcie Spirit Airlines kvůli odmítnutí nabídky na převzetí od firmy JetBlue Airways. Naopak akcie Activison Blizzard posílily po zprávě, že firma Warrena Buffetta má ve výrobci hry Call of Duty podíl 9,5 procenta.

Americký dolar dnes posílil a ke koši měn zůstal v blízkosti nejvyšší hodnoty za 20 let. Trhy čekají, že Fed tento týden zvýší základní úrok a obchodníci se domnívají, že by mohl naznačit také agresivnější přístup k měnové politice, protože inflace roste nejrychleji za 40 let.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,6 procenta na 103,6 bodu. Ve čtvrtek dolar stoupl až na 103,93 bodu, nejvýše od prosince 2002. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,4 procenta na 1,0506 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,3 procenta na 130,18 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,1 procenta na 136,80 JPY.