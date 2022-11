Akcie v USA díky zprávě o poklesu inflace zažily nejlepší den od jara 2020

Makléř na burze v New Yorku. Ilustrační foto.

New York - Americké akcie dnes zažily nejvýraznější růst od jara 2020. Zpráva o překvapivě výrazném poklesu inflace ve Spojených státech totiž podpořila naděje, že americká centrální banka (Fed) zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 3,70 procenta a uzavřel na 33.715,37 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 5,54 procenta na 3956,37 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidal 7,35 procenta na 11.114,15 bodu.

Americké ministerstvo práce dnes oznámilo, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v říjnu zpomalilo na 7,7 procenta ze zářijových 8,2 procenta. Meziroční míra inflace tak klesla už čtvrtý měsíc za sebou.

Fed minulý týden kvůli snaze bojovat s inflací opět zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, nejvýše za téměř 15 let.

Údaje o inflaci podpořily očekávání, že na příštím zasedání, které se bude konat v prosinci, zvýší Fed úroky pouze o půl procentního bodu. Zmírnily tak obavy z negativních dopadů zpřísňování měnové politiky na vývoj ekonomiky Spojených států.

Na dnešním růstu akciového trhu se velkou měrou podílely přední technologické společnosti, jejichž akcie jsou na vývoj úrokových sazeb velmi citlivé. Akcie internetového obchodu Amazon posílily o více než 12 procent a akcie softwarové firmy Microsoft si připsaly přes osm procent. Akcie společnosti Meta, která provozuje internetovou sociální síť Facebook, zpevnily o více než deset procent.

Na devizovém trhu americký dolar kvůli vyhlídkám na pomalejší růst úroků v USA naopak výrazně oslaboval. Euro si vůči dolaru kolem 22:00 SEČ připisovalo přes dvě procenta a nacházelo se blízko 1,0220 USD. "Zpráva o inflaci podpořila prodej dolarů," uvedl analytik Lee Hardman ze společnosti MUFG. "Posiluje to přesvědčení trhů, že by v inflačním cyklu mohlo docházet k obratu a že Fed by v prosinci mohl zpomalit tempo zvyšování úroků," dodal.