Akce na podporu rodiny v Praze přilákala stovky lidí

Praha - Shromáždění a pochod na podporu rodiny v centru Prahy přilákaly nejméně stovky lidí, kteří zcela zaplnili Palackého náměstí. Akci svolala Aliance pro rodinu. Značný podíl účastníků tvořily právě rodiny s dětmi. Na náměstí k nim promluvili politici, ze záznamu jim svoji zdravici pronesl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), z mikrofonu k nim promluvil třeba předseda lidovců Marek Výborný. Byly vidět české vlajky, cedule s hesly na podporu rodiny, i nábožensky zaměřenými. Pochod zamířil na Kampu, kde se koná program pro zbytek odpoledne.

Lidé na místě drželi transparenty s nápisy třeba "Smiřte se s Bohem skrze Ježíše Krista" nebo "Pevná rodina je tam, kde je odpuštění a Ježíš". Dorazilo i několik mladíků v tričkách s nápisem "Dělnická mládež".

Prostřednictvím záznamu pronesl na akci krátkou zdravici předseda Senátu Kubera. "Zdravím vás na akci, která je pro mě velmi důležitá, protože rodina je základ a o rodinu musíme bojovat, aby rodina zůstala tím, čím pro nás všechny je," řekl. Promluvil i předseda KDU-ČSL Výborný. "Před 20 lety by nikoho z nás nenapadlo dávat si na tričko 'Víme, co je rodina'," řekl v reakci na trička některých účastníků akce. "Rodina je máma, táta, děti, babička, děda. Opravdu to musíme znovu a znovu opakovat, protože tak to prostě je," prohlásil za potlesku přítomných.

"Přirozená rodina nemá alternativu," řekla poslankyně Ivana Nevludová (dříve SPD). Na akci přišli také poslanci Lubomír Volný (dříve SPD), Pavel Žáček (ODS), Patrik Nacher (ANO) nebo Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Dnešní akce měla podle organizátorů upozornit na důležitost rodiny a základní právo dětí znát své rodiče. Akci uspořádala Aliance pro rodinu pod záštitou Kubery. Měla také za cíl připomenout návrh ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Petici za tento návrh podepsalo přes 100.000 lidí. Po setkání na náměstí akce pokračovala pochodem na kampu, kde byl další program.

Poslanecká sněmovna projednává už od loňska novelu, která by uzákonila sňatky homosexuálů. Novelu navrhlo 46 poslanců z několika stranických klubů. Dalších 37 poslanců z několika klubů naopak navrhlo v reakci na tuto novelu ústavní ochranu tradičního manželství.