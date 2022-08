Akademie se omluvila herečce z kmene Apačů za vystoupení na Oscarech v roce 1973

Washington - Americká filmová akademie se omluvila indiánské aktivistce a herečce z kmene Apačů Marii Louise Cruzové, známé jako Sacheen Littlefeather, za urážky, kterým čelila po svém projevu na Oscarech. Umělkyně před téměř 50 lety vystoupila na slavnostním ceremoniálu místo herce Marlona Branda, aby promluvila o zobrazování původních obyvatel Ameriky v hollywoodských filmech, ale byla vypískána z pódia. Informoval o tom server BBC News.

Aktivistka a herečka v roce 1973 v přímém televizním přenosu odmítla Oscara, kterého získal Marlon Brando za film Kmotr. Brando odmítl ocenění za nejlepšího herce kvůli špatné reprezentaci původních obyvatel Ameriky americkým filmovým průmyslem a poslal místo sebe tehdy 26letou Cruzovou oděnou do šatů a mokasín z jelenice.

Akademie uvedla, že herečka byla po svém krátkém projevu vystavena "neoprávněným a neopodstatněným" urážkám. Někteří diváci ji vypískali. Hvězda westernů John Wayne, který byl v té době v zákulisí, údajně zuřil a muselo ho krotit šest členů ochranky.

"Nikdy jsem si nemyslela, že se dožiju dne, kdy tohle uslyším," řekla Cruzová webu The Hollywood Reporter.

Její projev byl podle organizátorů prvním politickým prohlášením na televizním ceremoniálu, čímž zahájila trend, který pokračuje dodnes. V televizi jej vidělo 85 milionů lidí. Některá média po této události uváděla, že Cruzová není skutečnou indiánkou, ale že s projevem souhlasila spíše proto, aby pomohla své herecké kariéře. Někteří také spekulovali, že by mohla být Brandovou milenkou. Cruzová BBC řekla, že všechna tato tvrzení jsou nepravdivá.

"Emocionální zátěž, kterou jste prožila, a dopady na vaši vlastní kariéru v našem odvětví jsou nenapravitelné. Odvaha, kterou jste prokázala, zůstávala příliš dlouho nedoceněna. Za to se vám hluboce omlouváme a zároveň vám vyjadřujeme upřímný obdiv," napsal David Rubin, bývalý předseda Akademie filmového umění a věd herečce v dopise, který byl zveřejněn v pondělí. Rubin uvedl, že projev na 45. ročníku udílení Oscarů "nám nadále připomíná nutnost respektu a důležitost lidské důstojnosti".

Muzeum filmové akademie uspořádá v září akci, na níž herečka promluví o svém vystoupení na Oscarech v roce 1973 a o budoucnosti zastoupení původních obyvatel na filmovém plátně.

"My Indiáni jsme velmi trpěliví lidé - je to teprve 50 let!" uvedla pětasedmdesátiletá herečka v reakci na omluvu. "Musíme si v tomto ohledu zachovat smysl pro humor za všech okolností. Je to naše metoda přežití," dodala.