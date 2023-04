Akademický senát děkana Ševčíka neodvolal, pokusí se o to rektor VŠE

Praha - Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) dnes neodvolal děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Rektor školy Petr Dvořák proto podá návrh na odvolání Ševčíka akademickému senátu celé VŠE. Podle vysokoškolského zákona totiž může rektor děkana odvolat pouze se souhlasem senátu celé školy. Podle Dvořáka Ševčík poškozuje dobré jméno VŠE, mimo jiné nedávnou účastí na protivládní demonstraci, při níž musela zasahovat policie. Děkan ale zopakoval, že sám neodstoupí a že důvody pro své odvolání nevidí.

Setrvání Ševčíka v čele národohospodářské fakulty dnes podpořilo šest senátorů. Dva byli pro odvolání a jeden se zdržel. Ševčík poté řekl, že vyčká, co podnikne rektor. "Rezignovat určitě nebudu," uvedl děkan. Své působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Rektor Dvořák ale řekl, že Ševčík jako vrcholný manažer svým konáním vědomě a opakovaně poškozuje dobré jméno školy. "Podniknu kroky, které povedou k tomu, že pokud to akademický senát VŠE odsouhlasí a po projednání... odvolám docenta Ševčíka z funkce děkana," uvedl rektor.

Ševčík se 11. března zúčastnil protivládní demonstrace v Praze. Podle serveru Forum 24 byl mezi lidmi, kteří se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku. Ševčík tvrdí, že pouze doprovázel muže zbitého policií. Policejní prezident Martin Vondrášek ale uvedl v České televizi, že jeden z velitelů zásahu na místě Ševčíkovi řekl, že pokud byl svědkem protiprávního jednání, má to jít nahlásit na nejbližší služebnu. "To se nestalo," doplnil šéf policie. Ševčík se účastnil protivládních demonstrací i loni, na akcích se vulgárně vyjadřoval o premiérovi Petru Fialovi (ODS). V minulosti byl také kritizován studenty i pedagogy za neetické postupy a likvidaci oponentů na fakultě.

Členka senátu Národohospodářské fakulty Petra Hrabová dnes uvedla, že Ševčíkův odchod z funkce by pomohl situaci ve škole uklidnit. Podle Hrabové děkanova vyjádření či postoje poškozují pověst fakulty. Uvnitř VŠE se pak dostává do izolace, odcházejí z ní experti, řekla po dnešním jednání novinářům.

Naopak člen fakultního akademického senátu Jan Vondráček prohlásil, že vedení školy Ševčíka perzekvuje za jiný názor. Podle Vondráčka není možné odvolat děkana, aniž by se současně neporušila svoboda slova a shromažďování. Na podporu Ševčíka se dnes před fakultou také sešlo několik desítek lidí, převážně starších. Někteří účastníci mluvili o cenzuře a návratu do 50. let.

Rektor VŠE se vymezil proti tomu, že snaha o odvolání Ševčíka je omezením svobody na univerzitě. "Z mé strany nejde o žádné omezování akademických svobod či práva na názor. Nikdy jsem mu (Ševčíkovi) nezakazoval, aby své názory na akademické půdě předkládal, přestože mi přijdou kontroverzní. (...) Jako rektor se ale proti tomu, aby bylo poškozováno dobré jméno školy, musím vymezit," řekl.