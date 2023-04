Akademici dnes předají vládě petici za vyšší mzdy a víc peněz pro univerzity

Praha - Zástupci iniciativy Hodina pravdy dnes předají vládě petici, v níž žádají o bezodkladné řešení finanční krize univerzitních pracovišť. Delegace akademiků petiční archy odevzdá v 11:00 na ministerstvo školství (MŠMT) a v kopii je předá premiérovi Petru Fialovi (ODS), který je však nyní na pracovní cestě po Asii. Termín odevzdání petice zvolila iniciativa, která organizovala protesty akademiků v březnu, shodně s termínem, kdy mají rektoři resortu předat podklady k financování vysokých škol (VŠ).

Podle petentů je jediným řešením situace navýšení peněz pro vysoké školství a doporučení univerzitám, že je nutné dodatečné finance směřovat právě na fakulty, jejichž rozpočty jsou nejvíce napjaté. Těmi jsou především filozofické fakulty (FF) a další, kde se věnují humanitním a sociálně-vědním oborům.

Asociace děkanů FF zaslala žádost o setkání a předání petice do rukou ministrovi školství. Vladimír Balaš (STAN), který ve čtvrtek podal rezignaci na funkci v čele úřadu, se ale z pracovních důvodu už dříve omluvil a požádal o předání petice standardní formou, informovala mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Rektoři by do dnešního dne měli připravit a zaslat na resort soupis plánovaných a uskutečňovaných kroků ohledně rozdělování peněz na univerzitách. Na ministerstvu se podle jeho mluvčí budou data dále analyzovat. Následně je v plánu setkání se zástupci VŠ, které by se podle Lednové mohlo konat v květnu. "Na základě těchto jednání by měly být zformulovány strategické kroky vedení VŠ a měl by tak být vyhotoven podkladový materiál pro případné jednání vlády ve věci možného navýšení rozpočtu pro VŠ,“ uvedla.

Výdělky na univerzitách se zabývala pracovní skupina, kterou zřídil Balaš. Rozpočet univerzit by se podle ní měl letos mimořádně navýšit o zhruba 901 milionů korun. Podle nedávného stanoviska Rady vysokých škol je vláda připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce o tuto dohodnutou částku.