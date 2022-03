Aircraft Industries se chce oprostit od závislosti na ruském trhu

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Výrobce letadel Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku se chce oprostit od závislosti na ruském trhu, který je pro podnik zásadní. Na společnost s ruským vlastníkem se vztahují sankce související s vojenským vpádem Ruska na Ukrajinu. Ode dneška firma nesmí do Ruska vyvážet. Výroba však pokračuje beze změny, uvedla dnes na dotaz ČTK vedoucí marketingu společnosti Denisa Zapletalová.

Podnik zaměstnává téměř 1000 lidí včetně Ukrajinců, Rusů a Bělorusů. Vyrábí civilní letouny L 410 a L410 NG, většina jeho produkce dlouhodobě směřuje na ruský trh. "Sankce nás ovlivní zásadně, protože ruský civilní trh byl pro nás primární a dodávali jsme na něj většinu naší produkce. Výroba ale pokračuje beze změny a jednáme se zákazníky na jiných trzích," uvedla Zapletalová. Dodala, že firma nepropouští.

Vedení společnosti se podle ní nastalou situací denně zabývá a usiluje o to, aby dopad na chod podniku byl minimální. "Musíme se oprostit od závislosti na ruském trhu, to ovšem nejde ze dne na den. V letectví má vše velkou setrvačnost, a proto je pro nás nyní zásadní co nejrychleji zajistit nové zakázky," uvedla Zapletalová.

Zákazy vývozu do Ruska se podle zástupců podniku, kteří se opírají o sankční nařízení, do 28. března nevztahovaly na plnění smluv uzavřených před 26. únorem letošního roku, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. "Do Ruska jsme vyvezli jen to, co bylo hotové a připravené na převoz ještě před ruskou invazí. Byla to práce našich zaměstnanců za několik předchozích měsíců," uvedla vedoucí marketingu.

Ode dneška podle ní firma nebude moci do Ruska cokoliv dodat, ani tam provozovatelům poskytovat servisní a technickou podporu. "Sankční nařízení plně respektujeme," doplnila Zapletalová. Na začátku března se vedení společnosti v prohlášení rozeslaném médiím vyslovilo proti agresi.

Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na více než osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. Základní kapitál firmy je 112 milionů korun, jejím stoprocentním vlastníkem je podle dostupných údajů z výroční zprávy za rok 2020 ruská společnost OSTOV.

Předloni Aircraft Industries utržil téměř 2,282 miliardy korun, dodal zákazníkům 15 letadel. Zisk firmy přesáhl 271 milionů korun. Hospodářské výsledky za rok 2021 zatím společnost oficiálně nezveřejnila.