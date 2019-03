Kunovice (Uherskohradišťsko) - Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries (AI) připravuje prodej tří letounů L 410 do Číny. Létat s nimi bude společnost Yingan General Aviation. Nová letadla využije pro regionální leteckou dopravu. Kontrakt už je podepsaný, k uskutečnění prodeje však ještě společnosti AI chybí ověření potřebné certifikace. Firma by je ráda získala letos. ČTK to dnes řekla generální ředitelka společnosti Ilona Plšková.

Podmínky kontraktu společnost AI nezveřejnila. "Je to standardní kontrakt, tak jako u všech ostatních letadel. Jakmile budeme mít certifikaci, v ten moment se kontrakt otevře a vše bude připravené k tomu, abychom mohli učinit první dodávky do Číny," uvedla Plšková.

Smlouvu o prodeji tří letadel podepsali zástupci AI v čínském městě Wu-chan, kde bude vybudována základna pro provoz L 410. České letouny budou sloužit regionální přepravě, a to mimo jiné v jihočínských provinciích Chu-pej, Chu-nan, Kuej-čou a Jün-nan. Současně bylo podepsáno i memorandum, na jehož základě AI dodá společnosti Yingan General Aviation v následujících sedmi letech 30 letounů L 410.

Řízení o certifikaci letounu L 410 pro čínský trh zahájila firma před více než dvěma lety za podpory velvyslanectví České republiky v Pekingu. V červenci 2017 navštívili AI v Kunovicích zástupci čínského úřadu pro civilní letectví, kteří se zde seznámili s letadlem L 410. "Následně byla koncem roku 2017 leteckými úřady Evropské unie a Číny parafována dohoda Bilateral Aviation Safety Agreement, která umožnila zahájit certifikaci L 410 jako pilotního projektu evropského a čínského letectví. Expertní týmy nyní intenzivně pracují na validaci letounu tak, abychom "čtyřistadesítku" již brzy uviděli na čínském nebi," uvedla AI na svých webových stránkách.

Už v lednu AI informoval, že dodal dva letouny L 410 do Kazachstánu. Létat s nimi budou tamní aerolinky Zhetysu. I ony využijí letadla pro regionální leteckou dopravu. České stroje, které jsou konstruovány pro provoz v extrémních klimatických podmínkách, budou zajišťovat spojení odlehlých oblastí s velkými městy Kazachstánu.

Společnost Aircraft Industries dosáhla v roce 2017 tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 1,9 miliardy korun, zhruba o 372 milionů Kč více než v roce 2016. Vliv na pozitivní hospodaření firmy za předloňský rok měla především dodávka 11 letadel do Ruska a jednoho do Indonésie. V roce 2016 firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla devět letadel, v roce 2015 ani jedno. Zisk společnosti za předloňský rok činil téměř 244 milionů korun, meziročně o 197 milionů Kč více. Loňské výsledky hospodaření firma zatím oficiálně nezveřejnila.