AI: Belgické úřady nechaly zemřít s covidem-19 tisíce důchodců

Brusel - Belgické úřady "opustily" tisíce seniorů, kteří zemřeli v domovech důchodců po nákaze koronavirem. Mnohým nezajistily potřebnou lékařskou péči v nemocnici, čímž porušily jejich lidská práva. Podle agentury AP to vyplývá z dnes zveřejněného výsledku vyšetřování nevládní organizace Amnesty International (AI).

Belgie, která je koronavirovou nákazou jednou z nejhůře postižených zemí v Evropě, dosud registrovala více než 531.000 případů koronavirové infekce a přes 14.400 úmrtí s nemocí covid-19. V době jarní vlny epidemie evidovala země s 11,5 milionu obyvatel většinu zemřelých právě v domovech důchodců.

Mezi březnem a říjnem připadalo na domovy pro seniory "ohromujících" 61,3 procenta všech úmrtí spojených s covidem-19 v zemi, uvedla AI ve své zprávě. Podle ní úřady nepřijaly dostatečně rychle opatření, kterými by seniory i personál v domovech důchodců dokázaly ochránit. Tím zároveň selhaly v ochraně jejich lidských práv.

AI konstatovala, že jeden z důvodů, proč zemřelo tolik lidí v domovech důchodců, je skutečnost, že nakažení senioři nebyli převáženi do nemocnic k lékařské péči.

"Výsledek našeho vyšetřování nám umožňuje prohlásit, že (domovy důchodců) a jejich obyvatele úřady opustily až do chvíle, kdy byla tato tragédie veřejně kritizována a kdy už byla nejhorší první fáze epidemie pryč," řekl ředitel AI pro Belgii Philippe Hensmans.

Když v březnu zasáhla pandemie Evropu, Belgie se ukázala být nepřipravená a potýkala se s kritickým nedostatkem ochranných pomůcek. Jak se nákaza rychle šířila, domovy důchodců začaly být zavaleny případy onemocnění covid-19. Některé místní úřady dokonce musely žádat o pomoc armádu.

V Belgii byla smrtnost nákazy za jarní první vlny jednou z nejvyšších na světě. Zatímco infekce řádila v domovech důchodců, nemocnice se potýkaly s náporem pacientů, jednotky intenzivní péče však v žádném okamžiku nebyly obsazeny na plnou kapacitu 2000 lůžek.

Vincent Fredericq, předseda belgického svazu domovů důchodců Femarbel, uvedl, že mnoho lidí vyžadujících lékařskou péči se v domech seniorů cítilo ponecháno svému osudu.

"Všichni byli zasaženi obrazy z italských a španělských nemocnic," řekl. "Tyto situace měly velký dopad na naše exekutivní činitele na federální úrovni, kteří od počátku prohlašovali, že je naprosto nezbytné vyhnout se přetížení intenzivní péče. Domovy důchodců byly odstaveny na druhou kolej a jejich obyvatelé i personál se stali oběťmi," dodal.

Zpráva AI se zakládá na prověřování výpovědí klientů i personálu v domovech důchodců, zaměstnanců nevládních organizací na obranu práv seniorů, jakož i ředitelů zařízení. Pracovníci organizace hovořili také s příbuznými seniorů či pozůstalými.

S odvoláním na odhad organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla AI, že vlivem "chybného výkladu nařízení o třídění nemocných" bylo pouze 57 procent vážně onemocnělých covidem-19 v domovech důchodců převezeno do nemocnice.

"Někteří starší lidé pravděpodobně zemřeli předčasně," uvedla organizace. "Trvalo měsíce, než oběžník s nařízeními výslovně uvedl, že převoz do nemocnice je stále možný, pokud je to v souladu se zájmy a přáními pacienta, a to bez ohledu na věk."