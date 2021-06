Agromoravia v Moravské Nové Vsi je zcela zničené, vinohrady u Lužic zmizely

Lužice/Moravská Nová Ves - Čtvrteční tornádo na Hodonínsku poškodilo kromě obydlí a vesnic také vinohrady a zemědělské podniky. Vinohrady v okolí Lužic jsou naprosto zdevastované, uvedl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray. Provoz Agromoravia v Moravské Nové Vsi je prakticky zničený, řekl ČTK ředitel firmy Vladimír Mazuch.

"V podstatě je u nás škoda stoprocentní. Veškeré zemědělské stroje jsou zničené, dva kombajny, osm traktorů. Jako jediní v republice jsme zpracovávali sladkou kukuřici, ale celá zpracovna je zničená, neuděláme vůbec nic," poznamenal Mazuch.

V Agromoravia měli ve čtvrtek na výkrm 430 býků, podle prvních odhadů 30 zvířat zahynulo pod sutinami, zbylé si majitel odváží. Zástupci Státní veterinární správy kolem poledne ČTK informovali, že uhynulých býků je minimálně 80, počet mrtvých zvířat ale dále aktualizují. A škody vznikly i na plodinách, přestože o nich zatím vedení firmy nemá přesnou představu.

"Polnosti budeme objíždět odpoledne, máme jich 250 hektarů. Ale co je kolem farmy, kde byl zasetý hrách, to je všechno pryč. Na farmě zmizely sloupy, stromy, ploty," dodal Mazuch s tím, že pojišťovací makléři, s nimiž společnost spolupracuje, přijedou osobně na místo, aby pomohli vyčíslit škody. Podle něj půjdou do stovek milionů.

Do večera bylo o stavu polností jasno. Asi 400 hektarů polí ve směru na Mikulčice, na kterých roste řepka, kukuřice a pšenice, je naprosto zničených. "Navíc tahle pole zasypal nepořádek, který to neslo s sebou, takže v porostu jsou dveře, plechy, různé velké kusy. Netuším, kdo to posbírá. A bez sesbírání do polí nemůžeme pustit stroje, protože by se o tyhle kusy poničily," poznamenal Mazuch.

Bez úhony přestálo čtvrteční tornádo 40 hektarů vinohradů Agromoravia, které jsou ve směru z Moravské Nové Vsi na Týnec. Tam, kudy ale větrný vír vinohrady prošel, podle prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitraye po nich nezůstalo prakticky nic.

"Ráno se mi podařilo spojit s několika vinaři v nejpostiženější oblasti. V Lužicích mi jeden z nich řekl, že před deseti dny mu kroupy potloukly hrozny, ale teď už žádný vinohrad nemá. Tornádo vyrvalo ze země sloupky, vedení a keře i s kořeny. Uprostřed té spoušti prý leží litinová vana, kterou vítr odkudsi přinesl," popsal situaci Nyitray.

V Hruškách o pár kilometrů dál lidé hlavně řeší, jak zajistit základní životní potřeby a místo na přespání. Tornádo se sice vyhnulo vinohradům, ale prošlo přes vinné sklepy. "Poškodilo hodně sklepů včetně jejich vybavení a to nejen u vinařů, kteří vyrábí pro vlastní potřebu, ale také u profesionálních vinařů," dodal Nyitray.

Za dobrou zprávu označil prezident Svazu vinařů informaci ministerstva zemědělství, které vyzvalo všechny v postižené oblasti, aby hlásili poškození potravinářských podniků včetně těch vinařských. "Snad se povede najít prostředky na obnovu vinohradů. Náklady jsou odhadem tak milion korun na jeden hektar vinohradu," dodal.