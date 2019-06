Agrofert popřel informace o některých dotacích pro koncern

Praha - Společnost Agrofert dnes v tiskové zprávě popřela informace o dotacích pro koncernové firmy Penam, Lovochemie či Synthesia, které se objevily v médiích v souvislosti s audity Evropské komise (EK) vypracovanými kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Koncern v tiskové zprávě zopakoval, že v oblasti dotací se vždy řídil platnými pravidly, české úřady jeho postup potvrzovaly, nebo ho upozorňovaly na chyby, které opravil. Pokud mají auditoři EK jiný názor, ještě to neznamená, že je správný a pravdivý, zopakoval koncern, který audity vnímá jako pochybné a neprofesionální.

Česku hrozí podle návrhu auditní zprávy, zveřejněné v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Bývalý majitel Agrofertu Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů firmu převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.

Do ČR před týdnem dorazila druhá předběžná zpráva. Státní zemědělský intervenční fond poté oznámil, že nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy Babiš vložil firmu do svěřenských fondů. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako velmi pochybné a neprofesionální. Unijní auditoři se v jeho firmách nebyli podívat a holding neměl možnost se vyjádřit, uvedl tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Agrofert v dnešní tiskové zprávě vyvrací některá tvrzení z auditů.

Vliv na oprávněnost dotace 100 milionů korun společnost Penam nemá podle Agrofertu to, že německá pekárna Lieken spadající pod koncern používala technologii již dříve. "Pekárna Zelená louka splnila všechny podmínky daného a u zmíněného kritéria 'novosti' jde o splnění nejen na úrovni společnosti Penam, ale také na úrovni ČR. To, zda jiný subjekt, který spadá do stejného koncernu, má nebo nemá obdobnou technologii v jiné zemi, je irelevantní. V podmínkách programu tomu není věnována žádná pasáž, vůbec o tom nehovoří," stojí v tiskové zprávě.

Podobně se Agrofert vyjádřil i k případu inovačního projektu v Lovochemii, u kterého měla být držitelem patentu podle médií slovenská společnost spadající pod koncern Duslo. "Projekt Lovochemie má úplně jiný technologický postup výroby než společnost Duslo. Technologie Lovochemie bude naprosto unikátní v reaktorové části," napsal Agrofert.

Koncern popřel i informaci, že by se společnost Synthesia kvůli získání podpory účelově spojila se zámečnictvím manželů Šejvlových. "Rozhodně odmítáme sdělení, že by program byl určen malým firmám. Společnost Synthesia by podporu projektu získala i bez zapojení zámečnictví pana Šejvla. Což ve zprávě dostupné na internetu konstatují i auditoři," uvedl Agrofert.