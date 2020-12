Agrofert podá trestní oznámení na novináře Vlasatou a Patočku

Valašské Meziříčí (Vsetínsko)/Praha - Valašskomeziříčská chemička Deza a koncern Agrofert, do kterého Deza spadá, podají trestní oznámení pro křivé obvinění na novináře Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku z Deníku Referendum. Důvodem jsou pasáže z textu deníku, kde spojují Dezu s údajnou sebevraždou pracovníka rožnovské společnosti Energoaqua. Patočka a Vlasatá ČTK řekli, že trestní oznámení na ně Agrofert podal už v minulosti a bylo odloženo jako bezpředmětné. Totéž očekávají i tentokrát.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka dnes ČTK řekl, že další důvod trestního oznámení je podle něj soustavné nepravdivé veřejné obviňování Dezy ze zavinění otravy Bečvy 20. září. Společnosti podají i trestní oznámení na Vydavatelství Referendum pro poškozování cizích práv.

"Deza a Agrofert odmítají jakékoli spojování s tragickou událostí z tohoto týdne, kdy si podle dostupných informací vzal život pracovník společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm. Přijde nám jako nehoráznost, pokud nás někdo obviňuje ze zmaření mladého lidského života," uvedl Hanzelka.

"Je to zoufalá snaha společnosti, kterou jsme usvědčili z toho, že v souvislosti s otrávenou Bečvou dlouhodobě klame veřejnost, diskreditovat nás jako novináře. Ale je to také pro demokracii vyloženě nebezpečný pokus nasazovat náhubek svobodným médiím, která si Agrofert nemůže koupit," sdělili ČTK Patočka a Vlasatá. Každý si podle nich může o udělat obrázek z jejich článků. "Agrofert na nás podal trestní oznámení už v minulosti a bylo odloženo pro jeho očividnou bezpředmětnost. Předpokládáme, že to tentokrát skončí totožně," dodali.

Po závažné zářijové otravě Bečvy, kde je viník stále neznámý, unikly do řeky ještě několikrát cizí látky kanálem z areálu někdejší Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Únik z kanálu při událostech potvrdilo město Valašské Meziříčí, Česká inspekce životního prostředí i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Policisté zasahovali v rožnovské společnosti Energoaqua, jež zajišťuje čištění odpadních vod z areálu. Vedoucí čističky odpadních vod byl v úterý večer nalezen mrtvý, podle deníku Právo spáchal sebevraždu.

Policie i Brabec označili už dřív kanál z rožnovského areálu za možný zdroj zářijového úniku kyanidů. Agrofert, který spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), trvá na tom, že otravu ryb v Bečvě Deza nezpůsobila.

Důvodem trestního oznámení na novináře jsou pasáže o sebevraždě pracovníka rožnovské firmy: "Za třetí: Mohl mu někdo vyhrožovat a snažit se ho donutit, aby vzal vinu za katastrofu z 20. září na sebe. Na základě zkušeností mnoha lidí, které jsme o metodách Agrofertu a politického hnutí ANO vyslechli během naší dřívější práce, ani to opravdu není nepředstavitelné. Za čtvrté: Někdo mu ke smrti pomohl s myšlenkou, že jeho úmrtí se bude interpretovat právě tak, že ho dohnaly výčitky, což se ale naštěstí snad nedaří, jak ukazuje první zpráva o neštěstí zveřejněná v Novinkách.cz. Ale víme, že Agrofertu vůbec není cizí nejmrazivější instrumentalizace úmrtí, jak jsme popsali v případu ředitele Masokombinátu Hodice, který si sáhl na život večer po návratu z pohřbu svého zaměstnance, jenž zemřel v důsledku 'provozní události'. Andrej Babiš se tehdy nestyděl jeho sebevraždu veřejně prezentovat jako důsledek mediální štvanice na údajně nízkou kvalitu produkce."

Agrofert se už podle Hanzelky nebude s ohledem na tragédii k věci vyjadřovat. "Odmítáme být součástí mediální štvanice. Přes dva měsíce jsme i my mediálně pranýřováni a čelíme různým nesmyslným účelovým spekulacím. Od kyanidu, přes fenoly až k dusitanům a podobně. Jsme si jisti, že viníkem otravy ryb nejsme a jsme přesvědčeni, že se naše nevina nakonec prokáže. Je na policii, aby skutečného viníka odhalila. Policie nás navíc zavázala k mlčenlivosti," uvedl Hanzelka.