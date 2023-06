Agrivolt chce na Náchodsku postavit solární elektrárnu, místní jsou proti

Nový Ples (Náchodsko) - Společnost Agrivolt Rasošky hodlá na Náchodsku nákladem zhruba 2,5 miliardy korun postavit fotovoltaickou elektrárnu, která by výkonem až 140 megawattů v budoucnu patřila k největším v Česku. Zabrat by měla až 200 hektarů polí mezi obcemi Rasošky, Vlkov a Nový Ples. Představitelé společnosti to dnes uvedli v Novém Plese na setkání s občany, kterým projekt představili. V minulých dnech firma projekt představila i lidem ve Vlkově a v Rasoškách. Lidé se k projektu staví záporně.

Zastupitelé Vlkova se k záměru po jeho představení občanům vyjádřili negativně. Označili jej pro velikost záboru krajiny za nepřiměřený. "Stavba bude mít jednoznačně negativní dopad na ráz krajiny, na její prostupnost a přístupnost pro obyvatele i pohyb zvěře," uvedli zastupitelé ve stanovisku. Zájmem obce podle nich bude dosáhnout co největších vzdáleností elektrárny od zastavěného území obce a nejlépe zrušení záměru. "Při dalších jednáních bude obec dbát většinového názoru občanů," uvedli zastupitelé.

Občané v Novém Plese dnes vznesli řadu připomínek. Vyslovili obavy z blízkosti elektrárny od obytných domů, vadil jim zábor zemědělské půdy, obavy vyjádřili z možného vlivu na místní klima. "Zatím jsme to ve vedení obce neprobírali. Nevylučujeme uspořádání místního referenda. Je to zásadní rozhodnutí, které ovlivní podobu obce na desítky let," řekl ČTK starosta Nového Plesu Martin Slezák (Za zdraví občanů). Ve všech třech obcích žije dohromady asi 1450 lidí.

Zástupci firmy se snažili obavy lidí rozptýlit. "Chceme to řešit jako partnerský projekt, obcím i lidem nabízíme příjem. Pokud se obce rozhodnou, že to nechtějí, realizovat to nebudeme. Silou nic protlačovat nechceme," řekl jednatel společnosti Radim Syrovátko. Obcím firma nabízí každý rok příspěvek v hodnotě 20 procent jejich rozpočtu. U Rasošek by to byly tři miliony korun, u Vlkova 1,5 milionu korun a u Nového Plesu asi milion korun. Na každé odběrné místo elektřiny v obcích by společnost ročně lidem přispěla 3000 korun. Firma nabízí i investice do infrastruktury obcí.

Lokalita je podle Syrovátky pro postavení solárního parku vhodná. Má sníženou bonitu půdy a je možné ji snadno napojit na síť velmi vysokého napětí. Důležité je i to, že zhruba 30 procenty ploch k výstavbě elektrárny již společnost vlastnicky disponuje. U ostatních ploch počítá s pronájmem. Na přípravě projektu elektrárny, která by v místě měla stát 25 až 30 let, firma pracuje od roku 2021.

Spolumajiteli Agrivoltu Rasošky jsou pražská energetická skupina Decci, společnost Aluinvest z Nového Města nad Metují a společnost Beas Choustníkovo Hradiště, která má v Královéhradeckém kraji dvě pekárny a podniká i ve fotovoltaice. Beasu patří i zemědělský podnik v Rasoškách. Financování elektrárny by Agrivolt Rasošky chtěla hradit z pětiny z vlastních zdrojů, ze 70 procent z bankovního úvěru a z desetiny z evropského modernizačního fondu. Návratnost investice by měla být 12 až 15 let podle vývoje cen elektřiny a ceny technologií.

Největší solární elektrárna v Česku stojí v Ralsku na Českolipsku a má výkon přes 38 megawattů.

Energetická společnost ČEZ nyní plánuje v lokalitě Tušimice-Prunéřov v Ústeckém kraji postavit velký solární projekt, jehož součástí by mělo být několik solárních elektráren o výkonu 243 megawattů, které budou sloučeny do jednoho přípojného místa. Instalovaný výkon největší části projektu by měl být až 87,65 megawattu.