Agentury CzechInvest a CzechTrade by mohly sídlit na Pankráci

Praha - Státní agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism by mohly sídlit v nové administrativní budově Mayhouse v Praze na Pankráci. Informaci ČTK potvrdil ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), je to podle něj jedna ze tří variant. O výběru není podle něj zatím finálně rozhodnuto. Mezi dalšími variantami byly podle informací ČTK i dva komerční objekty na Smíchově a v Butovicích. Fyzicky by se agentury podle dřívějšího vyjádření MPO měly sestěhovat do konce března příštího roku.

"Zatím o tom není rozhodnuto. Jsou tři varianty, toto je jedna z nich. Hlavní kritérium je lepší služba agentur pro klienty, provázání produktu, nákladové úspory přes redukci back office agentur a dostupnost," řekl Havlíček. Pankrácké sídlo je ale podle zdroje ČTK velmi reálné.

Mayhouse vlastní realitní skupina CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek. Objekt nabízí podle webových stránek v šesti nadzemních patrech přes 7000 metrů čtverečních moderních kanceláří, zázemí pro maloobchod a téměř 70 parkovacích míst. Budova sídlí v ulici 5. května a je dostupná autem i městskou hromadnou dopravou. Právě dobrá dopravní dostupnost a možnost sídlit na jedné adrese byly hlavními kritérii plánu na sestěhování státních agentur.

Do nového sídla by se přitom mohla přestěhovat i Česká centra, která ale zůstanou pod správou ministerstva zahraničí, a agentura CzechTourism spadající pod ministerstvo pro místní rozvoj.

Výběr sídla ale bude muset ještě schválit poradní orgán vlády, takzvaná dislokační komise, jak uvedla v říjnu náměstkyně ministra průmyslu Silvana Jirotková. Na otázku ČTK, proč si úřad nevybral některou z už stojících státních budov, tehdy odpověděla, že žádná z tehdejších nabídek nebyla schopna pojmout více než 300 zaměstnanců.

Původně podle Jirotkové vybíralo MPO budovu v majetku státu s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM). Byly však volné budovy jen pro 100 až 150 lidí, a tak úřad povolil výběr i z komerčního trhu.

Budovy, které agentury opustí, se budou pronajímat jen částečně, protože v nich dále budou sídlit některé státní instituce. Například budova CzechTrade nedaleko Karlova náměstí by se měla rekonstruovat. O nevyužitých prostorách po dohodě s jednotlivými resorty, jež tyto budovy vlastní, rozhodne ÚZSVM.