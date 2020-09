Agentura příští rok na sport rozdělí 11,7 miliardy korun

Praha - Národní sportovní agentura (NSA) v roce 2021 rozdělí 11,7 miliardy korun. Skoro rekordní rozpočet na sport, na němž se předseda NSA Milan Hnilička dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou, obsahuje i evropské prostředky určené na obnovu zázemí v malých obcích. Právě na to je zaměřený nový investiční program Kabina. Letos jde na sport od státu zhruba osm a čtvrt miliardy korun.

S výrazným nárůstem určeným zejména na investice počítá koncepce rozvoje sportu a sliboval ho i premiér Andrej Babiš. Sliby se podařilo naplnit, i když na českou ekonomiku dopadají následky probíhající koronavirové krize. "Není to určitě jednoduché v této době skládat rozpočet jakéhokoliv rezortu, o to více nové instituce, jako je Národní sportovní agentura. Nicméně můžu dnes říct, že se podařilo vyjednat skoro rekordní rozpočet pro sport, ono to tak opravdu je. Je to 11,7 miliardy korun," řekl dnes Hnilička novinářům.

Celková částka se skládá z řady položek. "Jednak jsou to přímo rozpočtované peníze v kapitole Národní sportovní agentury. Pak získá peníze v rámci delimitace s ministerstvem školství z programů, které se nedočerpají. Jsou tam evropské peníze na program Kabina. Z letošního rozpočtu dám 1,5 miliardy. Potřebuji otevřít výzvy už v letošním roce, aby ty programy běžely," shrnula ministryně financí.

Nový program Kabina je určený na drobnější projekty v obcích do 3000 obyvatel, které v současnosti na státní prostředky nedosáhnou. Mohly by díky tomu například zrekonstruovat zázemí u fotbalových a jiných hřišť. "Tam já vidím obrovský posun a naději pro sport v obcích, aby se mohl restartovat," řekl Hnilička.

Před definitivním schválením návrhu rozpočtu NSA počítala s alokací 800.000 korun na každou obec do 3000 obyvatel, kterých je v Česku 5800. Program by měl být tříletý, takže by na něj příští rok mělo jít zhruba 1,5 miliardy korun.

Stejnou celkovou sumu NSA předběžně vypsala v nově vyhlášeném programu Můj klub, z něhož putují peníze přímo do sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které se starají o sportovce do 23 let. Tento program začínal v roce 2017 s necelými sedmi sty miliony korun, letos v něm bude k dispozici až 1,5 miliardy.

NSA plánovala výrazně posílit investice. Na zvýšení rozpočtu ale podle Hniličky vydělají všichni. "Ten nárůst bude znát napříč všemi oblastmi sportu. My jsme na to připraveni. Podařilo se naplnit sliby, které jsme dali sportovnímu prostředí," dodal.

Návrh rozpočtu by mělo ministerstvo předložit vládě do konce září. Po projednání a schválení kabinetem se jím začnou zabývat poslanci.