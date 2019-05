AFP: Řekové si přes zákaz dále kouří v barech a restauracích

Atény - V bohémské kavárně v centru Atén Booze Cooperativa jsou součástí interiéru šachy, ale i modré popelníky. Hosté, usazení za dlouhými dřevěnými stoly, tu mohou bez obav, přes protikuřácký zákon z roku 2002, vychutnávat jednu cigaretu za druhou, píše agentura AFP.

Majitel podniku Nikos Luvros kouření odhodlaně hájí. V roce 2009 před obecními volbami dokonce založil vlastní stranu pranýřující "fašismus zákona proti kouření".

A není sám. Nejméně 72 procent restaurací v Řecku je kuřáckých, což je podle Eurobarometru z roku 2017 evropský rekord. Za kuřáky se označuje 37 procent obyvatel, a to je nejvíce v Evropské unii.

Šestatřicetiletá Maria nemá vůbec v úmyslu vzdát se v restauraci své cigarety. "Když jdu s přáteli do kavárny nebo do baru, trávím tam hodiny a ráda si zapálím. Je to zvyk, jehož bych se nerada vzdávala, kdyby měl být protikuřácký zákon skutečně dodržován," připouští.

Některé radnice a skupiny občanů se snaží přesvědčovat restaurace, bary a kavárny, aby zřídily nekuřácké místnosti.

"Když přijede turista do Řecka, okouzlí ho slunce, průzračné moře a výjimečné archeologické lokality, ale překvapí ho taverny ponořené do tabákového kouře," říká ironicky Jorgos Balafutis, který založil internetové stránky akapnos.gr se seznamem nekuřáckých barů, kaváren a restaurací po celém Řecku.

Před dvěma lety se vrátil z New Yorku, kde se v žádných restauracích a kavárnách nesmí kouřit. Nesmířil se s tím, že protikuřácký zákon není v Řecku dodržován. "Bylo už publikováno tolik lékařských studií o pasivním kouření, že není možné, aby se kuřáci neohlíželi na zdraví těhotných žen, dětí či sousedů u stolu," prohlašuje.

V roce 2017 založil internetové stránky akapnos.gr, kde je zaneseno již 400 nekuřáckých podniků v celé zemi.

Platforma funguje díky tuctu dobrovolníků, kteří požadují od majitelů podniků písemné prohlášení, v němž potvrzují, že v uzavřených prostorech je kouření přísně zakázáno. Dobrovolníci mohou upozornit server, jestliže podnik na seznamu nedodržuje protikuřácký zákon. Ten to pak prověří.

"Majitelé podniků mají obavy, že přijdou o hosty kuřáky, politici mají strach ze ztráty voličů. Proto se o dodržování protikuřáckého zákona před obecními volbami ani nediskutuje," soudí Jorgos.

Avšak Lila Andreadakiová, dobrovolnice pracující pro akapnos.gr od jeho počátků, soudí, že "restaurace a bary, které registrujeme, přitahují určitou část zákazníků právě proto, že respektují nekuřáky". "Řecká společnost se vyvíjí, pečuje o své zdraví, o životní styl, o výživu a pro mnoho Řeků už není tak cool kouřit," dodává.

Některé radnice se rozhodly posílit obecní policii, jejíž prioritou je boj proti kouření. V prosinci 2017 se středořecké město Trikala rozhodlo "uhasit cigaretu". Loni v prosinci ho následovalo sousední město Larisa.

Letos v březnu starosta druhého největšího řeckého města Soluně Jannis Butaris před tiskem oznámil, že městská policie bude vyměřovat pokuty a přísněji aplikovat protikuřácký zákon.

"Jsme jediná země na světě, kde zákony neuplatňujeme, protože se nám nelíbí. Situace se musí změnit, chceme se stát lepším městem," prohlásil.