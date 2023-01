AFP: Moje práce je jako v továrně, říkají vyčerpané zdravotní sestry ve Francii

Paříž - Na pohotovosti v nemocnici v Thionville na východě Francie je 55 z 59 sester a sanitářů na nemocenské. Nedělají to "s lehkým srdcem", ale v systému zdravotní péče, kterému došel dech, se "zhroutili", napsala o vyčerpaných zdravotnících agentura AFP.

Mladou dvacátnici Hélène, která pracuje jako zdravotní sestra, "nikdy nenapadlo, že bude na nemocenské z důvodu fyzického a psychického vyčerpání" již po několika letech praxe. "Situace se ale v posledních měsících opravdu zkomplikovala. S počtem pacientů, kteří přicházejí, čekají, jsme to už nemohli zvládnout," říká.

Zdravotnice uvádí, že ji poznamenal rozdíl mezi "pracovními podmínkami" a "tím, co nás učili". "Zásady laskavosti, úcty a důstojnosti již nelze na pacienty uplatňovat. Představa o mé práci se zcela změnila," dodává Hélène.

Tato situace vedla Hélène k zamyšlení nad její profesní orientací, neboť byla "od třetí třídy ve škole" přesvědčena, že má "poslání stát se zdravotní sestrou". "Moje práce je teď jako továrna," říká. "Pokud se podmínky nezmění, odejdu," dodává.

Týden byla v pracovní neschopnosti a do práce se vrátí za několik dní. "Je to protichůdné, zároveň se chci vrátit do práce a zároveň mám velké obavy," říká.

"Nezastavuju se s lehkým srdcem," uvádí Élisabeth, která pracuje jako ošetřovatelka už 12 let. I přes únavu se cítí provinile, že na několik dní přestala pracovat. "Mám v srdci službu veřejnosti, nemám v DNA, abych se zastavila," dodává. Stejně jako ostatní vysvětluje, že ji do tohoto extrému přivedly pracovní podmínky na jejím oddělení.

"Máme strašlivé množství pacientů, starších závislých osob, které nás potřebují," vysvětluje a upozorňuje na "velkou psychickou zátěž". "Děláme, co můžeme," dodává Élisabeth.

Chtěla by, aby se více přihlíželo k obtížím ošetřovatelů, a vyzývá k solidaritě. "Když jsem mimo práci, je to i kvůli našim pacientům. Zítra to může být váš otec, vaše babička, váš bratr, kdo bude přijat na pohotovosti v Thionville, ale i jinde ve Francii, na ochromených odděleních. Proto musíme bít na poplach," říká.

Salim Menasria je sanitářem v nemocnici Mercy v Metách, dalším zařízení v regionu. Situace na pohotovosti v Thionville ho prý "znepokojuje" a domnívá se, že by se mohla "nabalovat jako sněhová koule".

"Nemocnice Mercy se nyní musí vyrovnat s uzavřením pohotovostního oddělení nemocnice v Thionville," vysvětluje. "Už jsme se museli vypořádat se stávkou praktických lékařů, která stále trvá, takže je to velmi napjaté a bojíme se, že se personál zhroutí. Všude jsou nosítka. A pohotovost je jen špičkou ledovce," dodává sanitář.

Nemocnice spustila plán s cílem řešit nemocenskou a umožnit oddělením povolat zdravotníky na dovolené. "Nemocenská je oprávněná, někteří zaměstnanci se nemusí vrátit hned. Obáváme se proto, že se situace bude prodlužovat, a zaměstnanci nemocnice Mercy jsou také unavení," vysvětluje muž, který je zároveň generálním tajemníkem odborového svazu v nemocnici v Thionville.

Vedení nemocnice v úterý oznámilo, že chce přijmout 12 zdravotních sester, aby posílilo pohotovost a zlepšilo péči. "Myslím, že to nestačí na zvládnutí přílivu pacientů, zejména proto, že na lůžkových odděleních je také nedostatek personálu," uvádí odborář.

Rok 2023 začíná extrémním napětím pro francouzský zdravotnický systém, který je v "rozkladu", uvádějí jeho zaměstnanci čekající na slibované vládní reformy.

Zimní "trojitá epidemie" zasáhla již tak přetížený systém kvůli strukturálnímu nedostatku zdravotníků, a to navzdory miliardám eur, které do něj byly od roku 2020 nality v rámci reformy, jejímž cílem bylo jej zatraktivnit.