AFP: Francie vyhostí 35 ruských diplomatů

Paříž - Francie vyhostí 35 ruských diplomatů, jejichž činnost je v rozporu s francouzskými zájmy, píše agentura AFP s odkazem na zdroj blízký francouzskému ministerstvu zahraničí. Francouzská diplomacie v prohlášení uvedla, že krok je "součástí evropské iniciativy" a "naší prvořadou povinností je vždy zajistit bezpečnost Francouzů a Evropanů". Německo dnes rozhodlo o vypovězení 40 ruských diplomatů, kteří podle Berlína pracují pro ruské tajné služby.

"Francie se dnes večer rozhodla vyhostit řadu ruských pracovníků s diplomatickým statusem vyslaných do Francie, jejichž činnost je v rozporu s našimi bezpečnostními zájmy," stojí v prohlášení francouzské diplomacie.

Francie záměr vypovědět ruské diplomaty oznámila nedlouho poté, co podobný krok učinilo Německo. To dnes rozhodlo o vypovězení 40 ruských diplomatů, o kterých je Berlín podle agentury DPA přesvědčen, že pracují pro ruské tajné služby. Podobně jako v případě Francie, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková prohlásila, že dotyční působili proti zájmům Německa.

Tlak na další tvrdé kroky vůči Moskvě se stupňuje poté, co ukrajinská armáda objevila stovky těl zabitých civilistů v Buče v blízkosti Kyjeva, kterou donedávna okupovaly ruské jednotky. První záběry s mrtvými těly na ulicích Buči se objevily 1. dubna. O den později do města spolu s ukrajinskými vojáky a civilisty přijeli novináři, a to i ze zahraničních médií, kteří zaznamenali velké množství zabitých lidí na cestách.