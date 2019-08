AFP: Amsterodamské prostitutky se nechtějí vzdát centra

Amsterodam - Za výlohami ozářenými světlem červených neonů vykonávají stovky prostitutek podél malebných amsterodamských kanálů nejstarší řemeslo na světě. A nepřejí si, aby se to změnilo, píše agentura AFP. V malých uličkách, oblíbených místními, ale také miliony turistů z celého světa, to vře od té doby, co první žena v čele městské radnice slíbila, že zakročí proti kriminalitě a zlořádům ve slavné čtvrti červených luceren.

Starostka chce známé výlohy a nevěstince přestěhovat do jiné čtvrti, daleko od historického centra, neboť hodlá zlepšit podmínky činnosti sexuálních pracovnic. To se ale mnoha prostitutkám nelíbí.

"Naše anketa mezi 170 sexuálními pracovnicemi ve vitrínách jasně ukázala, že 93 procent z nich nechce ze čtvrti červených luceren odejít," prohlašuje Felicia Anna, prezidentka syndikátu Red Light United.

Čtvrť De Wallen, známá jako čtvrť červených luceren a rozkládající se uprostřed centra města, kolem kostela a nedaleko hlavního nádraží, je jednou z největších turistických atrakcí Amsterodamu, města s 850.000 obyvateli, kam loni zavítalo na 18 milionů návštěvníků.

Čtvrť červených luceren, do níž se s radostí vydávají davy slavících turistů, je však také známá zvýšenou kriminalitou a policie ji kdysi nazývala "čtvereční kilometr bídy".

Starostka Femke Halsemová předložila čtyři návrhy, jak vymýtit kriminalitu a obchod s lidmi a učinit zde život přijatelnějším pro místní obyvatele.

Zaprvé navrhuje stáhnout rolety na výlohách, aby sexuální pracovnice a jejich pracoviště nebyly vidět z ulice. Dále chce přestěhovat některé nevěstince do jiných čtvrtí, nebo úplně výlohy zrušit a přestěhovat čtvrť červených luceren jinam, daleko od středu města. Konečně starostka navrhuje otevřít více výloh, jejichž počet se dnes ve čtvrti červených luceren pohybuje kolem 330, aby se omezila nelegální prostituce. V tomto případě by mohl vzniknout jakýsi hotel prostitutek.

"Pouze poslední řešení by nám vyhovovalo," soudí Rumunka Felicia Anna. Tvrdí, že ona a její kolegyně nepotřebují od města více ochrany. "Když říkáte, že jsme obětí obchodu s lidmi, tak nám to nepomůže. Stigmatizuje nás to. Přestaňte tak mluvit," vybízí.

Obyvatelé čtvrti červených luceren říkají, že příliš často dochází ke konfliktům s turisty, často se skupinami mladých, kteří popíjejí a procházejí uličkami, aby viděli slavné výlohy. Mnoho rezidentů by bylo rádo, kdyby se výlohy zakryly nebo byly přestěhovány jinam.

Rezidenti, majitelé nevěstinců a prostitutky se nedávno sešli s poslanci a se starostkou Halsemovou, aby diskutovali o jejích návrzích. Městská rada se sejde v září a pak rozhodne.

"Z navržených scénářů by nám jistě nejlépe vyhovoval ten čtvrtý (tedy více vitrín a hotel prostitutek)," říká Masten Stavast, majitel 27 výloh a pokojů, které prostitutkám pronajímá. Jeho syn a společník Dave Kroeke dodává: "Amsterodam není tak velký a v těch uličkách je nyní opravdu příliš mnoho lidí. Něco se musí změnit."