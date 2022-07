Aerolinky Delta koupí 100 letadel Boeing 737 MAX 10 s opcí na dalších 30

Farnborough (Británie) - Americká letecká společnost Delta Air Lines koupí 100 letadel Boeing 737 MAX 10 a má opci na nákup dalších 30 strojů. Aerolinky to dnes oznámily na aerosalonu, který se koná na letišti ve Farnborough u Londýna. Cena kontraktu činí podle katalogových cen 13,5 miliardy dolarů (zhruba 326 miliard Kč), u velkých zakázek ale dostávají letecké společnosti zpravidla výraznou slevu. Podle agentury Reuters se očekává, že Delta v úterý podepíše objednávku také na více než deset letadel Airbusu A320.

Delta začne objednané stroje odebírat v roce 2025. Flotila Boeingů 737 se letecké společnosti rozšíří na 300 strojů a bude druhou největší rodinou letadel po Airbusu A220.

Boeing musí do konce roku získat pro letadlo 737 MAX 10 certifikaci od amerických úřadů. Pokud se tak nestane a nedostane od Kongresu výjimku, bude už stroj podléhat novým bezpečnostním pravidlům pro varovné systémy v kokpitu. To by znamenalo vyšší náklady jak na modernizaci letadla, tak na školení pilotů, kteří létají se staršími verzemi letadel MAX.

Delta uvedla, že pro případ zpoždění certifikace "je ve smlouvě zakotvena odpovídající ochrana, včetně toho, že Delta může v případě potřeby přejít na jiný model rodiny MAX".

Letadla Boeing MAX 10 budou o 20 až 30 procent úspornější než dosluhující letadla společnosti Delta, která nové stroje nahradí.