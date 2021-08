Advocaat v 73 letech s trénováním nekončí, povede fotbalisty Iráku

Amsterodam - Nizozemec Dick Advocaat navzdory dřívějším zprávám s trénováním nekončí. Věhlasný fotbalový kouč převzal reprezentaci Iráku místo Slovince Srečka Katance a bude s ní bojovat o postup na mistrovství světa v příštím roce.

Třiasedmdesátiletý Advocaat vedl naposledy Feyenoord Rotterdam, kterému na jaře pomohl v nizozemské lize k postupu do Konferenční ligy. Už v zimě ohlásil, že po sezoně odejde do důchodu. Nakonec však své plány změnil.

"Když se naskytla tahle příležitost, chtěl jsem se jí chopit. Budeme hrát o mistrovství světa, to za to stojí. Zabere mi to osm dní v měsíci, jinak budu v Nizozemsku," řekl Advocaat. "O peníze nejde, tyhle země jich moc nemají. Beru to jako výzvu," dodal bývalý kouč reprezentací Nizozemska, SAE, Koreje, Belgie, Ruska a Srbska.

S PSV Eindhoven, Glasgow Rangers a Petrohradem slavil Advocaat ligové tituly, s ruským týmem získal v roce 2008 také Pohár UEFA.