Adetokunbo se blýskl v NBA triple doublem i 21 doskoky a Bucks vyhráli v Torontu

New York - Janis Adetokunbo zaznamenal ve středečním utkání NBA druhý triple double v sezoně, tentokrát za 30 bodů, 21 doskoků a 10 asistencí, a Milwaukee zejména jeho zásluhou zvítězilo 104:101 po prodloužení v Torontu. Hvězdný řecký basketbalista navázal na skvělé výkony z poslední doby. V úterý si 55 body do koše Washingtonu vytvořil osobní rekord a v předchozích třech zápasech, do kterých nastoupil, vždy přispěl alespoň 40 body, 10 doskoky a pěti asistencemi. Jednadvacet doskočených míčů je jeho maximum v sezoně, statistiku mu tentokrát trochu pokazilo dvanáct ztrát.

"Vaše tělo samozřejmě je z takových dávek unavené. Hlavně tedy mentálně než fyzicky. Na druhou stranu, vyhrát druhý zápas ve dvou dnech je prostě vždycky příjemné," řekl Adetokunbo. Sekundoval mu s 16 body Grayson Allen, který také trefil rozhodující trojku 11 sekund před koncem prodloužení. Lídrem Toronta byl s 28 body, 12 asistencemi a 8 doskoky rozehrávač Fred VanFleet.

Bucks se dotáhli na druhý tým Východní konference Brooklyn, který navzdory 44 bodům Kevina Duranta prohrál 112:121 v Chicagu. Nets neuspěli po sérii dvanácti výher. V utkání vedli maximálně o dva body, naopak prohrávali až o 18.

"Bulls přišli a chtěli rozhodně vyhrát víc než my. Potřebovali bychom být na stejné vlně, jenže to se nestalo," konstatoval trenér Brooklynu Jacque Vaughn. Chicago mělo šest střelců s dvouciferným výkonem, DeMar DeRozan a Patrick Williams dali po 22 bodech. Nikola Vučevič přidal 21 a k tomu 13 doskoků.

Vít Krejčí byl jedním z pouhých dvou hráčů Atlanty, kteří sledovali jen z lavičky výhru svého týmu v Sacramentu 120:117. Český basketbalista se nedostal do hry ve čtvrtém utkání za sebou.

Los Angeles Lakers i bez Anthonyho Davise nebo LeBrona Jamese porazili Miami 112:109 a vyhráli potřetí za sebou. Domácí tým spoléhal hlavně na Dennise Schrödera, autora 32 bodů. Skvěle zahrál ve středečním programu také Jalen Brunson z New Yorku, jenž 38 body pomohl Knicks k těsnému domácímu triumfu 117:114 nad San Antoniem.

Výsledky NBA

Charlotte - Memphis 107:131, Chicago - Brooklyn 121:112, Cleveland - Phoenix 90:88, Golden State - Detroit 119:122, LA Lakers - Miami 112:109, Minnesota - Portland 113:106, New Orleans - Houston 119:108, New York - San Antonio 117:114, Orlando - Oklahoma City 126:115, Philadelphia - Indiana 129:126 po prodl., Sacramento - Atlanta 117:120, Toronto - Milwaukee 101:104 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 38 26 12 68,4 2. Brooklyn 38 25 13 65,8 3. Philadelphia 37 23 14 62,2 4. New York 39 21 18 53,8 5. Toronto 38 16 22 42,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 38 25 13 65,8 2. Cleveland 39 25 14 64,1 3. Indiana 39 21 18 53,8 4. Chicago 38 17 21 44,7 5. Detroit 41 11 30 26,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 39 20 19 51,3 2. Atlanta 38 18 20 47,4 3. Washington 39 17 22 43,6 4. Orlando 38 14 24 36,8 5. Charlotte 39 10 29 25,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 37 24 13 64,9 2. New Orleans 38 24 14 63,2 3. Dallas 38 22 16 57,9 4. San Antonio 38 12 26 31,6 5. Houston 38 10 28 26,3

Severozápadní divize:

1. Denver 37 24 13 64,9 2. Portland 37 19 18 51,4 3. Utah 40 19 21 47,5 4. Minnesota 39 18 21 46,2 5. Oklahoma City 38 16 22 42,1

Pacifická divize:

1. Sacramento 37 20 17 54,1 2. LA Clippers 39 21 18 53,8 3. Phoenix 39 20 19 51,3 4. Golden State 39 20 19 51,3 5. LA Lakers 38 17 21 44,7