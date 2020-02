Adele v září vydá po pěti letech čtvrté album

Londýn - Jedenatřicetiletá britská popová zpěvačka Adele oznámila, že v září vydá očekávané čtvrté album. Informoval o tom dnes britský deník The Sun. Poslední album Adele vyšlo už před pěti lety. Název nové desky popová hvězda neprozradila.

Adele ohlásila nové album v londýnské restauraci The Mason's Arms při oslavě svatby kamarádky Laury Dockrillové. "Očekávejte mé album v září," halasně oznámila svatebčanům na víkendové hostině.

Adele, která výrazně zhubla, na akci společně s 33letou nevěstou i zazpívala. Sama zhruba před rokem oznámila rozchod s manželem Simonem Koneckým, s nímž má syna.

Na svatbě Dockrillové a kytaristy kapely The Maccabees Huga Whitea Adele zazpívala své písně Rolling In The Deep a Candi Staton's Young Hearts Run Free. Podle The Sun to bylo poprvé od dvou vyprodaných koncertů ve Wembley v červnu 2017, co byla spatřena při zpívání některého ze svých songů.

Adele naposledy vydala album v roce 2015. Kolekce s názvem 25 obsahovala i hity jako Hello a When We Were Young. Nejúspěšnější však byla její druhá deska 21, která je dosud nejprodávanějším albem 21. století. Prodalo se ho více než 25 milionů kopií.