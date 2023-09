Adam Plachetka a Ondřej Havelka pokřtili společné album Nebe na Zemi

Praha - Operní pěvec, basbarytonista Adam Plachetka a milovník jazzu a swingu, herec a zpěvák Ondřej Havelka dnes pokřtili na akci v zaplněném pražském Radiocafé společné album Nebe na Zemi. Plachetka v poslední době s oblibou překračuje hranice světa klasické hudby do mimooperních žánrů. Tentokrát obrátil svůj zájem k repertoáru Osvobozeného divadla a melodiím Jaroslava Ježka s texty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ke spolupráci přizval Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers.

"Tvorbu Ježka, Voskovce a Wericha jsem poznal v pubertě a stala se pro mě osudovou. Jako začínající autor jsem měl poklad v Osvobozeném divadle," uvedl kmotr nahrávky, herec Zdeněk Svěrák. "Jako mladý jsem měl rád jejich veselejší tvorbu, jako starší mám rád tu tklivější část, za klenoty považuju písně jako Klobouk ve křoví," dodal.

Koncertně projekt Nebe na Zemi Plachetka s Havelkou představili na letošním festivalu Smetanova Litomyšl. Posluchači ho budou moci slyšet na následujícím turné, při kterém se mimo jiné představí 28. a 29. listopadu v pražské Lucerně.

Mezi vrcholné Plachetkovy role patří Don Giovanni, Přemysl z Libuše nebo Figaro z Figarovy svatby. Vedle úspěchů na české scéně zažívá mimořádně úspěšnou kariéru v zahraničí. V roce 2012 se oženil s českou sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou. S nadsázkou se traduje, že jediné místo, kde Plachetka zatím neuspěl, je Vídeňská státní opera. Jako čtyřiadvacetiletý se tam hlásil na místo hostujícího pěvce. Místo však nedostal, protože mu byla hned po konkurzu nabídnuta stálá smlouva.

"Děkuji mu, že se snížil z piedestalu operní hvězdy k nám obyčejným jazzmanům," řekl Havelka.

Na křtu, který milovník jazzu, swingu a vůbec prvorepublikové kultury Havelka označil za "uvedení alba do dobré společnosti", přítomní umělci zazpívali píseň Holduj tanci, pohybu. Na nahrávce jsou dále známé písně jako David a Goliáš, Tmavomodrý svět, Svítá, Pochod stoprocentních mužů nebo Šaty dělaj' člověka. "Spolupráce s Adamem Plachetkou byla jedním slovem skvělá. Adam mne přijal a respektoval jako poněkud staršího mentora, který má s interpretací meziválečné populární hudby již dlouhodobé zkušenosti. Já jsem se naopak z pozice jakéhosi režiséra snažil ctít jeho mimořádné schopnosti špičkového pěvce," podotkl Havelka.

Éra Osvobozeného divadla skončila jeho zákazem v listopadu 1938 a Werich s Voskovcem a s Ježkem před nacismem odešli do Ameriky. Tam se živili hraním pro krajany a protinacistickými pořady pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky. Po válce a návratu do vlasti se pokusili divadlo obnovit, Voskovec ale definitivně odešel do exilu v červnu 1948. Naposledy se V+W setkali v roce 1974 ve Vídni, ale zůstávali spolu v kontaktu prostřednictvím dopisů, jež později vyšly i knižně. K tvorbě Ježka, Voskovce a Wericha se vracejí i jiní umělci. Například Ondřej Ruml vydal před třemi lety záznam koncertu s jejich písněmi, na kterém ho doprovázejí Jihočeská filharmonie pod vedením Jana Kučery a Matej Benko Quintet.