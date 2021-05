Adam a David Musilovi si užívají možnost být společně na stejné straně

Praha - Po třech letech bojují bratři Adam a David Musilovi společně o účast na mistrovství světa. Pro pokračovatele slavného hokejového rodu bylo tentokrát setkání v reprezentaci o to pikantnější, že ještě před pár dny stáli proti sobě jako soupeři ve finále play off o extraligový titul. Radoval se o čtyři roky starší obránce David v dresu Třince, libereckého útočníka Adama si ale nijak nedobíral.

"Jsem hlavně rád, že hrajeme spolu a ne proti sobě. Potěší to, jsem strašně rád za sebe i za bráchu, že tady oba dva můžeme být, hrát spolu a zabojovat, abychom tady v kempu reprezentace zůstali co nejdéle," řekl David Musil v on-line rozhovoru s novináři.

"Je to super, že pozvánka přišla i Davidovi. Po tom play off jsem si říkal, že už proti němu nechci hrát. Hraje se proti němu opravdu těžce. Je velký, nikam vás nepustí a nedá vám ani trošičku prostoru. Je rozhodně fajn ho mít na své straně. Myslím, že jsme oba dva moc rádi, že tady jsme, a chceme si to užít," přitakal Adam.

V kabině mají místa vedle sebe, stejně jako i další dvě bratrské dvojice v současném výběru kouče Filipa Pešána: Tomáš a Hynek Zohornovi či Matěj a Šimon Stránští. "Kustodi nás tak posadili a myslím, že si nikdo nestěžuje," řekl s úsměvem Adam. "Je to fajn, že si můžeme pokecat i o jiných věcech než jen o hokeji a trávíme spolu hodně času," pochvaloval si Adam.

Probrali i finálovou sérii, ale jen okrajově. "Trochu jsme se bavili, ale nebylo to tak hodně. Adam byl v Liberci, já zase v Třinci, takže jsme se potkali až v sobotu a v neděli jsme byli spolu, ale zase tolik jsme hokej nerozebírali. Nijak jsem se nevytahoval. Oni odehráli také skvělé zápasy, i brácha hrál výborně. Samozřejmě radši bych byl s ním v jednom týmu a vyhrál to s ním společně," řekl David.

"Brácha je v tomhle dobrej a skromnej. Jinak by dostal, kdyby si na mě vyskakoval," smál se David. "Určitě by si mohl rýpnout, když vyhráli, ale on není ten typ člověka. Ví, jak ta prohra byla pro mě i celý Liberec těžká," ocenil Adam.

Před finálovou sérií bylo zřejmé, že v rodině titul bude, ale oslavy si mohl užít jen jeden z nich. "Byly tak nějak stejný jako před dvěma lety. Samozřejmě byl velký rozdíl v tom, že tam u toho v hledišti nebyli fanoušci, ale jinak to bylo podobné," řekl osmadvacetiletý David, který byl rovněž u třineckého triumfu v roce 2019.

"Furt je to hořký, ale je to pro mě i taková motivace, protože je pořád na čem pracovat. Jsem rád, že jsem dostal pozvánku sem na repre. Těší mě, že tady mohu být a trenérský štáb mi takhle důvěřuje. Je fajn být tady, ale čeká nás ještě kus práce. Musíme sklopit hlavu, pořádně makat a uvidíme, co se stane," prohlásil Adam.

S nadhledem se snažil sledovat finále jejich otec, bývalý vynikající obránce František Musil. "Pogratuloval, ale že by to nějak extra komentoval, to asi ne. Jak říkal sám, jeden z nás musel vyhrát, tak určitě byl rád za jednoho, za druhého ho to asi trochu mrzelo, ale tak to prostě muselo skončit. Oba dva jsme ale byli ve finále a pro něj to byl taky obrovský zážitek," konstatoval Adam.

Pyšný by byl bezpochyby i další z hokejových velikánů v rodině - dědeček Jaroslav Holík. "Děda by byl moc hrdý. Mrzí nás, že už tady s námi nemůže být, ale s tím nelze nic dělat. Jsme s bráchou strašně rádi, že to naší rodině a hlavně rodičům můžeme oplatit, protože co do nás investovali času a peněz, to je neskutečné. Alespoň takto se jim můžeme odvděčit," prohlásil Adam.

"Děda by si určitě přál, abychom se dostali s národním týmem na šampionát. My se doma vracíme nejen k hokejovým zážitkům, ale i k těm rodinným, co pro nás znamenal, čím nám pomáhal. Nejen děda, ale celá naše rodina jsou na nás pyšní, ať tam jsme, nebo ne. Oba dva chceme zabojovat a dostat se tam," doplnil David.