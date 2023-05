AC zkusí v milánském semifinále Ligy mistrů s Interem smazat manko 0:2

Milán - V úterý večer se rozhodne o prvním finalistovi fotbalové Ligy mistrů. Inter v odvetě milánského semifinále nastoupí proti městskému rivalovi AC a po úvodním vítězství 2:0 má velmi blízko k tomu, aby si po 13 letech zahrál v nejprestižnější klubové soutěži o vítěznou trofej. "Rossoneri" se pokusí na čtvrtý pokus premiérově zvrátit pohárový dvojzápas, v němž na úvod v roli domácího celku utrpěli porážku 0:2. I odveta se odehraje na San Siru, kde sídlí oba rivalové.

Inter minulý týden díky dvěma rychlým brankám exteplického Edina Džeka a Henrika Mchitarjana zvítězil 2:0 a bez inkasovaného gólu vyhrál i třetí letošní městské derby s AC. Milánského rivala porazil i v lednu v italském Superpoháru 3:0 a poté v Serii A 1:0. "Nerazzurri" mají nakročeno k tomu, aby AC ve třetím vzájemném souboji v pohárech poprvé vyřadili. V semifinále soutěže v sezoně 2002/03 ani ve čtvrtfinále v ročníku 2004/05 neuspěli.

Inter má na dosah šestou účast ve finále Ligy mistrů včetně dřívějšího Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) a první od roku 2010. Tehdy jako poslední italský klub prestižní soutěž ovládl a připsal si celkově třetí triumf. "Nerazzurri" postoupili v pěti z šesti dvojzápasů v soutěžích UEFA, v nichž na úvod zvítězili 2:0 venku, byť tentokrát se domácí prostředí trochu smazává, neboť oba milánské kluby sídlí na stejném stadionu.

Ve prospěch Interu hovoří i lepší aktuální forma. Svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho sedm soutěžních zápasů po sobě vyhráli a ve čtyřech z pěti duelů vyřazovací fáze tohoto ročníku Ligy mistrů neinkasovali. Čisté konto udrželi i ve dvou utkáních ve skupině proti Plzni.

"Po prvním zápase vedeme 2:0, ale AC Milán je pokaždé impozantní a má skvělé hráče. Určitě má kvalitu na to, aby dvojzápas ještě zvrátil," varoval Inzaghi. "Čeká nás jeden z nejdůležitějších zápasů v klubové historii. Musíme hrát celým svým srdcem a také chytře, abychom dosáhli na náš sen - postup do finále," dodal Inzaghi.

AC, který ve čtvrtfinále vyřadil italského mistra Neapol, vstoupí do odvety v horším rozpoložení. "Rossoneri" zvítězili v jediném z posledních pěti soutěžních duelů, dvakrát za sebou prohráli a po víkendové porážce 0:2 na stadionu Spezie si zkomplikovali boj o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. V Serii A jim patří až pátá příčka.

Aby si AC podvanácté a poprvé od roku 2007 zahrál v Lize mistrů či PMEZ finále a mohl usilovat o osmý celkový triumf, musel by premiérově ve své historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod coby domácí tým utrpěl porážku 0:2. Trenér Stefano Pioli nicméně zůstává optimistou.

"Inter byl v prvním zápase lepším mužstvem, z naší strany to nebyl výkon, jakého jsme schopni. Hráči si to uvědomují, ale zároveň vědí, že máme na to, abychom to ještě otočili," řekl Pioli, který v sezoně 2016/17 vedl Inter.

"Musíme toho hodně změnit. Potřebujeme v odvetě prostě větší kvalitu a také agresivnější přístup. Musíme zvednout laťku a navázat na zlepšený výkon z druhého poločasu," dodal kouč, jenž v minulé sezoně dovedl své svěřence k italskému titulu.

AC má problémy s marodkou a start několika hráčů je nejistý. Otazník visí nad jednou z opor Rafaelem Leaem, který před týdnem chyběl. Odveta na San Siru má v úterý výkop ve 21:00 SELČ. Postupující ve finále v Istanbulu narazí na lepšího z dvojice Real Madrid - Manchester City.

Zajímavosti před odvetným utkáním semifinále Ligy mistrů: Inter Milán - AC Milán Výkop: úterý 16. května, 21:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). Bilance (v soutěžích UEFA): 5 1-2-2 3:4. Předpokládané sestavy: Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco - Martínez, Džeko. AC: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Tonali, Krunič - Saelemaekers, Díaz, Leao - Giroud. Absence: Škriniar (zranění), Dalbert (zranění + není na soupisce), Correa (nejistý start) - Ibrahimovic (zranění + není na soupisce), Binnásir, Florenzi, Krunič, Leao, Messias (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Džeko (4) - Giroud (5). Zajímavosti: - Inter vyhrál jen poslední z 5 vzájemných zápasů v soutěžích UEFA - AC v sezoně 2002/03 vyřadil Inter v semifinále Ligy mistrů a v ročníku 2004/05 ve čtvrtfinále - týmy se dosud utkaly ve 220 vzájemných soutěžních zápasech, Inter prohrál jediný z posledních 6 duelů s AC a zvítězil ve 4 z posledních 5 - Inter vyhrál všechny 3 letošní vzájemné zápasy, v lednu v italském Superpoháru porazil AC 3:0 a poté v lize 1:0 - AC minulý týden prohrál teprve druhý z 12 zápasů s italskými soupeři v soutěžích UEFA - jde o 31. vzájemný souboj klubů ze stejné země ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a o 17. dvojzápas italských týmů v soutěžích UEFA - AC ve čtvrtfinále vyřadil jiný italský klub Neapol, Inter přešel přes Benficu Lisabon - Inter může postoupit do finále Ligy mistrů (včetně dřívějšího PMEZ) pošesté v historii a poprvé od roku 2010, kdy soutěž jako dosud poslední italský klub vyhrál - AC si může zahrát finále podvanácté a poprvé od roku 2007, kdy soutěž posedmé ovládl - Inter má na kontě v Lize mistrů (včetně dřívějšího PMEZ) 3 triumfy, AC je se 7 prvenstvími druhým nejúspěšnějším klubem po Realu Madrid - Inter postoupil v 5 z 6 dvojzápasů v soutěžích UEFA, v nichž na úvod zvítězil 2:0 venku, neuspěl pouze v sezoně 1988/89 s Bayernem Mnichov - AC prohrál všechna 3 dvojutkání v soutěžích UEFA, v nichž na úvod utrpěl doma porážku 0:2 - Inter je v italské lize třetí, AC pátý - Inter v generálce porazil Sassuolo 4:2, AC prohrál 0:2 na stadionu Spezie - Inter prohrál jediný z posledních 12 zápasů a 7x za sebou zvítězil - Inter ve 4 z 5 zápasů vyřazovací fáze této sezony Ligy mistrů neinkasoval - Inter ve skupině 2x porazil Plzeň - AC zvítězil v jediném z posledních 5 soutěžních zápasů a 2x po sobě prohrál (bez vstřelené branky) - oba týmy hrají domácí zápasy na stadionu San Siro - trenér AC Pioli vedl v sezoně 2016/17 Inter - Bellanova (Inter) oslaví den po utkání 23. narozeniny - vítěz ve finále narazí na lepšího z dvojice Real Madrid - Manchester City