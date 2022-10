Absolutní vítěz cen TA ČR je projekt, který pomáhal vyvracet dezinformace

Praha - Absolutním vítězem cen Technologické agentury ČR (TA ČR) je letos projekt, jehož cílem bylo vysvětlovat informace a vyvracet hoaxy související s pandemií covidu-19. Počin, na kterém spolupracoval tým vědců z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV), Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a firmy Newton Media bodoval u veřejnosti i odborné poroty. Agentura ocenila čtyři projekty aplikovaného výzkumu. Ceremoniál se uskutečnil v Národním muzeu v Praze, v minulých dvou letech byl kvůli pandemii covidu-19 on-line. TA ČR financuje projekty aplikovaného výzkumu v Česku.

S informační osvětovou ve vítězném projektu, oceněném i v kategorii Governance, pomáhal web www.infomore.cz Podle hlavního řešitele, redaktora a akademika Václava Moravce, který působí na FSV, počin propojil žurnalistiku, média i zdravotnické statistiky. Pomohla také umělá inteligence. Vědci vytvořili také funkční vzorek algoritmu, který umí zpracovat řádově desítky tisíc textů, kategorizovat je, označkovat i shlukovat podle podobnosti témat. Za projektem stojí také experti z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a firmy Newton Media.

V kategorii Business má za vývoj inteligentního lůžka cenu skupina odborníků z firmy Linet a Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Toto polohovací lůžko umí za pomocí pokročilých senzorů včas odhalit rizika vzniku proleženin a infekcí kvůli dlouhému pobytu na lůžku. Navrhuje i preventivní kroky, které může provést po ověření návrhu lékařem či sestrou. Vít Karvay z firmy Linet k tomu podotkl, že lůžko také ušetří práci ošetřujícímu personálu.

Národní centrum kompetence MATCA, čítající 19 partnerů z řad výzkumných organizací i firem, ocenila porota v sekci Partnerství. Experti v centru rozvíjí plazmatické a laserové technologie i tzv. aditivní technologie umožňující rychlou výrobu tvarově složitých dílů z plastů. Podle výzkumníka Alexandra Dejneky z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR během tří let řešení projektu dosud vzniklo 27 výsledků. V odpadovém hospodářství by mohl pomoci třeba postup plazmatického zpracování biologického odpadu, dalším z výsledků je laserové vyklepávání do materiálů pro lepší odolnost a životnost lopatek čerpadel využívaných například v elektrárnách.

Čtvrtým oceněným byl projekt zaměřený na nové postupy a metodiky pro revitalizaci zemědělské půdy poškozené suchem. "Pro zlepšení degradovaných půd jsme testovali různé kombinace hydroabsorbentů a přírodního lignitu. Využili jsme jihomoravský lignit (hnědé uhlí), který je blízko rašelině," popsal Petr Salaš ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Lignit je podle vědce dobře využitelný právě v zemědělství. Výsledkem experimentů byly certifikované směsi a metodiky pro zlepšení schopnosti půdy absorbovat vodu. Kromě vědců z Mendelovy univerzity na postupech spolupracovali i experti z firem OSEVA vývoj a výzkum, Zemědělský výzkum a Fakulty chemické vysokého učení technického v Brně.