Abraham zvažuje odchod z MotoGP

Valencie (Španělsko) - Motocyklový jezdec Karel Abraham zvažuje odchod z královské třídy mistrovství světa MotoGP, v níž letos absolvoval už osmou sezonu. I když má ještě na rok smlouvu se španělským týmem Reale Avintia, zahraniční média spekulují o tom, že by ho mohl nahradit Francouz Johann Zarco, někdejší dvojnásobný mistr světa kategorie Moto2.

"Od návratu z asijské části letošního ročníku intenzivně uvažujeme o ukončení působení v MotoGP, byť máme platnou smlouvu i na následující rok, a to z celé řady důvodů. O tomto záměru jsme ve Valencii diskutovali se všemi zainteresovanými stranami," uvedl otec českého jezdce Karel Abraham starší pro server Motorkáři.cz po závěrečné Velké ceně sezony.

"Současně s našimi rozhovory o možném odchodu ze šampionátu ukončil kariéru Jorge Lorenzo, čímž se spustila řetězová reakce, na jejímž konci hledá angažmá Johann Zarco. Z tohoto důvodu se začalo mluvit o tom, že by Zarco mohl v příští sezoně závodit za tým Reale Avintia Racing. Finální rozhodnutí o angažmá Karla Abrahama v MotoGP 2020 je ovšem zcela v naší kompetenci. V tuto chvíli zvažujeme, zda v příští sezoně budeme pokračovat, či nikoliv," prohlásil Abraham starší.

Jeho syn obsadil v konečném pořadí MS 24. místo, čímž vyrovnal svůj nejhorší celkový výsledek v MotoGP. Po Grand Prix Valencie, v níž uzavřel sezonu 14. příčkou, absolvoval na španělském okruhu ještě testování se svým týmem.

"O Zarcovi se spekuluje. Když oznámil Lorenzo, že končí, očekával, že bude jezdit v továrním týmu, jako je Repsol, nebo minimálně LCR. Ale to bohužel nevyšlo. Teď se poohlíží jinde, to je pochopitelné," citoval devětadvacetiletého českého jezdce server Speedweek.com. "Určitě mluvil i s mým týmem, to je celkem jasné. Na druhou stranu máme na příští rok s týmem smlouvu. Ale je to komplikovaná věc, protože i Dorna se angažuje ve prospěch Zarca. Není tajemství, že chceme do naší smlouvy něco dosadit, s týmem jednáme," uvedl Abraham, který si v roce 2016 z MotoGP odskočil do světového šampionátu superbiků.