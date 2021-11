62. MSV ukázal, kam se průmysl za dva roky posunul

Po loňské pauze vynucené pandemií přivítalo brněnské výstaviště největší středoevropský veletrh průmyslových technologií. MSV 2021 se konal v nezvyklém listopadovém termínu a v omezeném rozsahu, ale zachoval si kvalitu a opět ukázal, jak nejvyspělejší technologie a fenomény proměňující průmyslovou praxi. Příští ročník se uskuteční od 3. do 7. 10. 2022.

Expozice 1016 vystavujících firem z 35 zemí si za pět dní prohlédlo více než 35 tisíc návštěvníků. „Ozubená kolečka MSV do sebe tentokrát nezapadala jako obvykle. I přes řadu bariér a nepříznivých okolností se podařilo připravit největší veletržní strojírenskou akci tohoto roku v regionu střední Evropy. Věřím, že příští strojírenský veletrh se již bude konat ve standardních podmínkách a ve standardním rozsahu,“ zhodnotil akci generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Přes složité podmínky na MSV dorazili VIP hosté i ze vzdálených zemí

Poprvé se na MSV prezentovaly oficiálními expozicemi Japonsko a Indonésie. Na veletrh přicestovala indonéská vládní a obchodní delegace. Společné oficiální stánky zaštítěné vládou nebo proexportní institucí na MSV 2021 otevřely také Tchaj-wan, Rakousko, Polsko, Francie a Slovensko. Veletrh navštívili rovněž velvyslanci a členové diplomatického sboru. Mezi VIP hosty veletrhu nechyběli ani zástupci české vlády. Na expozicích veletrhu a na sněmu Svazu průmyslu a dopravy s podnikateli diskutovali předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na dotazy ohledně vývoje pandemie a případného lockdownu odpovídal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Česká národní expozice podruhé

Před dvěma lety měla na MSV premiéru Česká národní expozice s mottem Czech Republic: The Country For The Future. Letos se expozice sdružující služby státu podnikatelům na veletrhu otevřela znovu. Po celých 5 dnů byli na stánku přítomni experti ze 14 státních organizací spojených s průmyslem nebo podporou exportu: ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy, agentury CzechInvest a CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Národní rozvojová banka, Technologická agentura ČR, Česká rozvojová agentura, Úřad průmyslového vlastnictví, Agentura pro podnikání a inovace a Strojírenský zkušební ústav. Česká národní expozice nabídla služby a asistenci státu podnikům v každém životním cyklu podnikání, od podpory start-upů a podnikatelských inkubátorů přes exportní asistenci, exportní financování a pojištění až po ochranu duševního vlastnictví, zkušebnictví a certifikaci. V expozici se konal také zajímavý doprovodný program včetně setkání podnikatelů s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2021.

Digitální továrna 2.0 a odborný doprovodný program

Hlavní téma ročníku v podobě digitalizace rezonovalo celým veletrhem a řešení zaměřená na průmysl budoucnosti byla k vidění ve všech halách. Pandemie nám všem ukázala, že digitalizace je naprostou nezbytností, a veletrh toto téma po dvou letech posunul opět na vyšší úroveň. Pro digitální transformaci průmyslu je nezbytná práce s interními i externími daty a právě na tuto problematiku se zaměřila expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. Zlatý partner projektu společnost Siemens a další dvě desítky firem zaměřených na digitální technologie předváděly, jak v praxi fungují jednotlivé komponenty digitální továrny.

V odborném doprovodném programu se konaly desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Velká pozornost se zaměřila na konferenci „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“, která řešila druhou technologickou transformaci české ekonomiky. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby 2021, proběhly také třídenní B2B projekt Kontakt-Kontrakt, Zasedání česko-indonéské smíšené komise pro ekonomickou spolupráci nebo Česko-indonéské podnikatelské fórum a B2B.

Veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH

10. veletrh Transport a Logistika ukázal, že také dopravní a logistické firmy se intenzivně připravují na požadavky digitalizovaného průmyslu. V projektu Packaging Live se představila vzorová roboticky řízená balicí linka. Mezi vystavovateli bylo i Ministerstvo dopravy Velké Británie, které informovalo české firmy o chystaných změnách v přepravě v souvislosti s brexitem. Uskutečnil se také veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH se zvýrazněným tématem cirkulární ekonomika.

Zlaté medaile MSV 2021 pro šest inovativních exponátů

Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen inovativním exponátům plus Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy – tu převzal profesor Štefan Kassay. Zlatou medaili za inovaci výrobního stroje získala společnost Slovácké strojírny za multifunkční hrotovou brusku BUD 100/7000 MULTI. V kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0 uspěla společnost Misan s exponátem Okuma Armroid. Ve stejné kategorii získala Zlatou medaili MSV 2021 také firma Stoba & Optisolutions s exponátem Al-Inspector.one. Firma 4dot Mechatronic Systems získala Zlatou medaili za senzor přetvoření 4dot SM, který soutěžil v kategorii inovace komponentů ve strojírenství. V kategorii inovace v transportu a logistice zvítězila firma Beckhoff Automation s exponátem XPlanar. Nejlepší inovací ve zpracovatelské technologii bylo podle poroty zařízení pro desinfekci a úpravu kapalin CaviPlasma, které vystavilo Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství.