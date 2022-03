Zprávy, že Moskva žádá Čínu o vojenské vybavení, jsou podle Pekingu dezinformací

Peking - Prioritou Číny je zabránit tomu, aby se situace na Ukrajině vymkla kontrole, uvedlo v neděli čínské velvyslanectví ve Spojených státech. Učinilo tak v reakci na zprávy v některých médiích, podle nichž Moskva požádala Peking o vojenské vybavení poté, co podnikla invazi do sousední země. Čínské ministerstvo zahraničí následně doplnilo, že se jedná o dezinformaci.

"O tom jsem nikdy neslyšel," reagoval na informace o žádosti Moskvy podle agentury Reuters mluvčí ambasády. "Současná situace na Ukrajině je skutečně znepokojivá," uvedl mluvčí Liou Pcheng-jü. "Vysokou prioritou je nyní zabránit tomu, aby se napjatá situace vyhrotila nebo dokonce vymkla kontrole," dodal.

Zprávy o ruské žádosti následně odmítl také mluvčí čínské diplomacie, který je při pravidelné tiskové konferenci v Pekingu označil za "dezinformaci pocházející z USA".

Americké deníky Financial Times a The Washington Post s odkazem na nejmenované americké činitele v neděli napsaly, že Rusko od začátku invaze na Ukrajinu žádá Čínu o vojenské vybavení a další pomoc. Zdroje obou listů nerozvedly, jakou vojenskou pomoc Rusko žádá. Neuvedly ani, jak Čína na požadavky svého souseda reaguje.

Další představitelé USA deníku Financial Times sdělili, že Rusku dochází některé zbraňové vybavení. Podle listu The New York Times Moskva kvůli sankcím Západu Peking požádala také o hospodářskou pomoc.

O ukrajinské krizi mají dnes v Římě jednat bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a vysoce postavený čínský diplomat Jang Ťie-čch'. Sullivan už Čínu varoval, aby Moskvě nepomáhala v obcházení sankcí. Podle zdrojů agentury Reuters Sullivan zdůrazní ekonomické tresty, jimž bude Peking čelit, pokud bude Rusku pomáhat v jeho válce na Ukrajině. Sullivan bude varovat před izolací, jíž by Čína mohla globálně čelit, pokud bude nadále podporovat Rusko, řekl Reuters bez dalších podrobností jeden z nejmenovaných amerických představitelů.

Sullivan v neděli zpravodajské televizi CNN řekl, že Washington pozorně sleduje, do jaké míry Peking poskytuje hospodářskou nebo materiální pomoc Rusku. "Nedovolíme, aby se to rozběhlo a nedovolíme, aby Rusko získalo záchranu od těchto ekonomických sankcí ze strany jakékoli země kdekoli na světě," řekl bezpečnostní poradce.