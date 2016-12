Vimperk (Prachaticko) - Zvláštní silvestrovské vlaky, které dnes jezdily mezi Vimperkem a Kubovou Hutí, přepravily zhruba 3000 lidí. Akci pořádá 17. rokem Stifterův pošumavský železniční spolek, program letošního ročníku byl zaměřen na cestování. Novinkou bylo otevření spolkového depozitáře se starou drážní technikou. ČTK to řekl Roman Hajník ze spolku.

Výstavní prostory vznikly v bývalém železničním skladišti na nádraží ve Vimperku. Návštěvníci tam kupříkladu viděli zařízení, jímž se na kartonovou jízdenku vytlačovalo datum, nebo váhu na balíky. "Máme ji z roku, kdy tady byla otevřena železniční doprava, čili z roku 1893," uvedl Hajník.

Na myšlenku vypravovat zvláštní silvestrovské vlaky na Kubovu Huť spolek přivedlo to, že tímto směrem mířilo koncem roku mnoho lidí kvůli výšlapu na horu Boubín. "My jsme si před 17 lety řekli, že když tam ti lidé jezdí, že jim to zkusíme nějak zpříjemnit," uvedl Hajník. Prvních jízd se zúčastnilo kolem 200 cestujících, zájem ale narůstal. Od druhého ročníku je součástí jízd tematický program, na němž se podílejí místní spolky divadelníků a historických šermířů. V letošním programu "Cesta kolem světa" sehráli zástupce různých národností, i cestovatele.

Čtyři páry zvláštních vlaků jezdily mezi Vimperkem a Kubovou Hutí i tentokrát. První vyjel z vimperského nádraží v 07:50 a poslední ve 13:50. Jízda po 16 kilometrů dlouhé trati trvala necelou půlhodinu. Na nádraží v Kubově Huti, které je s 995 metry nadmořské výšky nejvýše položeným v Česku, si lidé mohli prohlédnout techniku Horské služby. Otevřena byla úřadovna vlakové pošty a pojízdná pohádková kancelář.