Karlovy Vary - V karlovarské Becherově vile začala dnes výstava Zuzana Mináčová - Život s fotoaparátem. Mináčovou představuje ne jako dokumentaristku, ale autorku fotografických cyklů z její volné tvorby. Výstava potrvá do 10. září.

"Výstava představuje Mináčovou jako umělkyni, jež v československé fotografii už od 60. let 20. století zanechala výraznou autorskou stopu. Její záměr vyjádřit prostřednictvím menších i rozsáhlejších fotografických cyklů své niterné prožitky a osobité vidění světa se projevil progresivním tvaroslovím, nonkonformním výrazem a přesvědčivostí," uvedl kurátor výstavy a ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec.

Jeden z nejstarších cyklů Vznikání / Čas vytvořila na břehu Jaderského moře v polovině 60. let. V tomto cyklu zaznamenala otisky vajíčka v písku. Vejce zůstalo oblíbeným autorčiným motivem i nadále, objevovalo se opakovaně v dalších pracích a cyklech, například v cyklu Souvislosti / Zastavení na cestě z roku 1979.

"Ta 60. léta byla tak tvořivá! My jsme neměli zájem ani možnosti vydělávat peníze. Šlo nám o to, abychom něco vytvořili, abychom se zabavili a chtěli jsme hovořit o smyslu života. Ta vajíčka běží po břehu moře, až spadnou takového poháru. To byla výpověď o nesvobodě. Skáčeme v nějakém prostoru a dál nemůžeme," řekla dnes Mináčová.

Autorka v 70. letech experimentovala i s fotografickým procesem, objevovala novátorské techniky s využitím solarizace, montáží, několikabarevného tónování, spojovala negativy s pozitivy, částečně je kolorovala.

Mináčová se stala už neodmyslitelnou součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé jej fotografovala v roce 1968, ale pravidelně fotí jeho hosty a atmosféru od roku 1995. Fotografie z festivalu se ale na dnes zahájené výstavě objeví jen v podobě promítání na obrazovku.

Zuzana Mináčová se narodila 24. 9. 1931 v Bratislavě, v emancipované židovské lékařské rodině, od třinácti do čtrnácti let prošla dětským koncentračním táborem v Osvětimi. Po válce studovala fotografii na bratislavské Škole průmyslového designu, školu nedokončila a odešla pracovat do Slovenského filmu, kde se věnovala reportážní filmové fotografii.

Od roku 1993 žije trvale v Praze. Její syn, filmový režisér Matěj Mináč, o ní natočil film Očima fotografky, v němž rekonstruoval její pohnutý životní příběh. Film byl premiérově uveden na karlovarském festivalu v červenci 2015.