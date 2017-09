Praha - Nynější model důchodové komise, kterou tvořili politici, experti, odboráři i zástupci různých organizací, nebyl při hledání podoby důchodové reformy příliš úspěšný. Po volbách by se měl najít účinnější způsob práce na reformních krocích, který by rychleji vedl k dohodě a k promítnutí změn do systému penzí. Vyplývá to ze závěrečné zprávy o činnosti důchodové komise. ČTK má dokument k dispozici. Komise se ve čtvrtek sejde naposledy.

Zřízení komise si Sobotkova vláda předsevzala ve svém programu. Tým měl přijít s "komplexním a vzájemně provázaným souhrnem návrhů", který by zajistil stabilitu důchodové soustavy i přiměřené penze. To se nepodařilo. Penzijní systém je dlouhodobě v deficitu. Schodek v posledních letech sice klesal, ale snížil se jen díky konjunktuře, tedy vysoké zaměstnanosti a vyšším odvodům z rostoucích mezd. Senioři v Česku jsou přitom závislí na důchodu od státu. Jejich příjem se po nástupu do penze propadá.

"Pokus o ustavení dialogu politiků, odborníků a úředníků a také představitelů zájmových skupin a veřejnosti o důchodové reformě uspěl jen částečně. Zkušenosti mohou být využity při hledání takové podoby, která bude účinnější a povede rychleji k nalezení odborné a politické dohody," uvádí zpráva. Podle ní hlavní překážkou byl rozdílný pohled stran na směr důchodové reformy. Politici se v komisi sice shodli na tom, že by systém změny potřeboval, o jejich podobě měli ale různé představy. Na obtížné jednání a hledání shody si už dřív stěžovali i někteří členové komise.

Podle zprávy je potřeba, aby kabinet "silně a trvale" přípravu reformy podporoval. Práce na reformních návrzích by ale na rozhodnutí vlád závislé být neměly, politické turbulence je poškozují. Politici jednotlivých stran by měli mít také mandát k závaznému stanovisku a snahu najít kompromis, shrnuje komise v závěrečné zprávě.

Důchodový tým, který vedl Martin Potůček, se poprvé sešel v květnu 2014. Od té doby schválil deset návrhů na změny v důchodovém systému. Devět z nich ministerstvo práce předložilo vládě, osm pak v Parlamentu uspělo a promítly se do zákonů.

Komise připravila postup zrušení reformy někdejší pravicové vlády, tedy druhého pilíře. Navrhla zastavení důchodového věku na 65 letech s pravidelným přehodnocováním délky života, model vyšší valorizace či spoření na penzi i pro děti. Koaliční dohoda počítala původně i s úpravou "zdanění práce", posílením zásluhovosti a oceněním výchovy dětí.

Pravicová opozice vládu kvůli důchodům kritizuje. Podle TOP 09 či ODS koalice prosadila zrušení reformy s druhým pilířem, náhradu ale nepřipravila. Postupné zvyšování věku, které zvyšování výdajů na penze brzdí, se zastavilo. Podle pravice systém důchodů není beze změn dlouhodobě udržitelný a roky, kdy se teď reforma mohla snadněji díky konjunktuře provést, se promarnily. Podle nedávné analýzy úřadu vlády, jejíž autoři se netají levicovým postojem, český důchodový systém zásadní reformu nepotřebuje.

Závěrečnou zprávu dostane v pondělí i tripartita. Komise chce do voleb předložit ještě návrh souboru opatření, která by se v budoucnu mohla udělat. Ve zprávě uvedla, že má mnoho poznatků o nynějších problémech důchodového systému i potížích do budoucna, pokud by se soustava nezměnila. Dokument se chystá představit v říjnu.