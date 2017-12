Dopravní omezení na dálnici D1 v opravovaném úseku mezi Velkým Meziříčím na 146. kilometru a Lhotkou na 153. kilometru může kvůli zpoždění stavby trvat až do začátku února. Firmě Colas za to od Ředitelství silnic a dálnic hrozí penále kolem 60 milionů korun. Na snímku z 20. prosince 2017 práce na mostě nedaleko 149. kilometru dálnice u Jabloňova na Žďársku, kde dělníci stavbu zakryli vytápěným stanem.

Dopravní omezení na dálnici D1 v opravovaném úseku mezi Velkým Meziříčím na 146. kilometru a Lhotkou na 153. kilometru může kvůli zpoždění stavby trvat až do začátku února. Firmě Colas za to od Ředitelství silnic a dálnic hrozí penále kolem 60 milionů korun. Na snímku z 20. prosince 2017 práce na mostě nedaleko 149. kilometru dálnice u Jabloňova na Žďársku, kde dělníci stavbu zakryli vytápěným stanem. ČTK/Pavlíček Luboš

Ruda (Žďársko) - Dopravní omezení na dálnici D1 v opravovaném úseku mezi Velkým Meziříčím na 146. kilometru a Lhotkou na 153. kilometru může kvůli zpoždění stavby trvat až do začátku února. Firmě Colas za to od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hrozí penále kolem 60 milionů korun. Novinářům to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Zúžení dálnice ztěžuje zimní údržbu. Podle mluvčího hrozí to, že při velkém spadu sněhu bude muset být D1 v tomto místě na několik hodin uzavírána. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.

Mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou zatím auta jezdí ve zúžených pruzích jen po jedné polovině dálnice, rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině. Při velkém sněžení tam mohou začít průjezd omezovat sněhové bariéry, které by musely odstranit frézy. "Pokud by spad sněhu pokračoval v kalamitní míře, může dojít k uzavření dálnice v tomto úseku na čtyři až osm hodin," řekl Rýdl.

Video: Práce na D1 u Velkého Meziříčí 20.12.2017, 15:25, autor: ČTK, zdroj: Pavlíček Luboš

Opravy dálnice mezi Velkým Meziříčím - východ a Lhotkou začaly letos zjara, modernizace celého úseku by měla být hotová příští rok. Zakázku v hodnotě 698 milionů korun bez daně získaly firmy Colas CZ a Inženierske stavby. Před zimou měly být podle Rýdla stavební práce dokončeny 18. listopadu nebo nejpozději do konce minulého měsíce. Teď už měla být D1 volně průjezdná. "Nyní jsme v situaci, kdy stavebně na tomto úseku chybí dokončit čtyři dálniční mosty a jeden nadjezd, s tím, že jsou ještě nějaké nedodělky přímo na trase," řekl mluvčí. Pro ŘSD je to nepřijatelný stav, uvedl.

Firma Colas podle Rýdla sdělila, že práce naplánované na letošek dokončí v lednu nebo začátkem února. Smluvní penále za každý den zpoždění činí 800.000 korun a k dnešnímu dni už částka narostla zhruba na 25 milionů, uvedl mluvčí. Dodal, že ŘSD je připraveno dát dodavateli k úhradě také náklady vzniklé kvůli složitější zimní údržbě této části rozestavěné dálnice.

Ředitelství podle jeho mluvčího žádalo firmu o zrychlení prací od srpna. "Byla tam stavební nečinnost v průběhu letních měsíců," uvedl. Dělníci teď v uzavřeném dálničním pásu směrem na Brno dokončují rozestavěné mosty. Jeden zakrývá provizorní stan vytápěný horkým vzduchem, aby bylo možné pracovat i v nynějších mrazech. Jinak by podle Rýdla odmítlo ŘSD stavbu převzít. "Protože by bylo jasné, že by se to nedodržení technologických podmínek nutně promítlo například do životnosti," řekl mluvčí. Uvedl, že ředitelství má na stavbě technický dozor. V úterý v jednom místě kvůli počasí nepovolil pokládat asfaltovou směs.

Modernizace dálnice mezi Prahou a Brnem je skoro z poloviny hotová. Dokončeno je deset úseků z 21 s celkovou délkou 63 kilometrů. Příští rok budou pokračovat opravy na čtyřech úsecích a na dalších čtyřech plánuje ŘSD zahájení stavebních prací.