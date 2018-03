Praha - Druhé studiové album zpěvačky a herečky Barbory Polákové se od tři roky starého debutu liší větší koncepční uceleností. Novinka s názvem ZE.MĚ vznikla ve spolupráci s vyhledávaným producentem Janem P. Muchowem, který měl s Polákovou a jejím kapelníkem a klávesistou Davidem Hlaváčem stěžejní podíl na finální podobě alba. Držitelka dvou cen Akademie populární hudby Anděl 2015 v kategorii Objev a Píseň roku to uvedla v rozhovoru pro ČTK.

"Deska vyjde 23. března a 16. března začíná turné, na kterém budeme hrát nové písničky. To znamená, že dva první koncerty budou vlastně bez desky, kterou pokřtíme na dvou koncertech 22. a 23. dubna v Lucerna Music Baru v Praze," řekla Poláková.

Album předznamenal singl Po válce doprovázený videoklipem, aktuálně nominovaným na cenu Akademie populární hudby Anděl 2017. V něm už se Poláková představuje ve své nové podobě s krátkými blonďatými vlasy. "Přemýšleli jsme nad prvním singlem k desce a Honza byl přesvědčený o písni Po válce. Já si představovala klip a chodily mi jen samé banální nápady. V té době jsem se měla ostříhat nakrátko kvůli jiné práci. Z té nakonec sešlo ale v jednu chvíli mi docvaklo, že to je ono. Že nový střih znamená nový krok, touha začít nový život. A přesně tak se chce člověk po rozchodu cítit. Pak už jsem se dala dohromady s režiséry Kubou Machalou a Honzou Bártkem a ti to dovedli do takové krásy," uvedla.

Poláková se v minulosti, například v duetu Sami s Davidem Kollerem, vyjadřovala také ke společenským tématům. "V určitou dobu ve mě začalo politické dění vytvářet tak skličující stav, že jsem si řekla, že do toho nechci být tak vtažená. Snažím se čerpat zprávy z rozdílných zdrojů, kterým důvěřuji, a to vyžaduje spoustu času a energie. Po porodu jsem si řekla, že toho teď nejsem schopná, ale Davidovi (Kollerovi) fandím," prohlásila.

Během roku, kdy vznikala deska ZE.MĚ, porodila Poláková druhou dceru. Na album proto zařadila skladbu Milo II, jinak nechce své dcery Ronju a Riku, jejichž otcem je herec Pavel Liška, nijak mediálně prezentovat. "Ne, ne. Nefotím se s nimi, nedávám je na facebook nebo instagram, necítím to tak. City ráda projevuju přímo jim, takže žádná srdceryvná písnička konkrétně o mateřství nevznikla. Na albu je jen písnička pro Riku, stejně jako na debutu byla pro Ronju. Je to jenom takový vzkaz, až bude větší, přece jenom se ta deska pojí s porodem," sdělila.

Absolventka DAMU hraje v současné době v Dejvickém divadle v inscenaci Kafka 24. "Žádné natáčení filmu teď nechystám, s ohledem na holčičky šetřím čas. Musela by přijít tak krásná nabídka, jakou byla role ve snímku Kvarteto Miroslava Krobota. Teď se věnuju naplno přípravám na koncerty a všemu kolem vydání desky ale vždycky budu ráda hrát divadlo i točit filmy. Jen musím nějak šetřit také svou energetickou kapacitu," dodala.