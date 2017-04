Praha - Zkušení referenti státních úřadů nebudou muset mít maturitu, aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru. Výjimku pro ně přinese novela o státní službě, kterou dnes schválil Senát. Maturitu nebudou muset mít úředníci starší 50 let s nejméně dvacetiletou praxí. Ostatní referenti bez maturity budou mít šanci doplnit si vzdělání v příštích pěti letech.

Novela v původní senátorské verzi požadovala pouze tento odklad kvůli několika stovkám zaměstnanců státních úřadů, zejména ze správy sociálního zabezpečení. Bez příslušného vzdělání by museli do začátku letošního července skončit. Nedostatek úředníků by mohl ohrozit výplatu důchodů.

Senát v souvislosti s novelou vyzval vládu k tomu, aby se zabývala personální situací na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad se podle senátora ČSSD Radko Martínka potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a fluktuací. Důvodem je podle něj nastavení platových tarifů.

"Státním zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za přezkum veřejných zakázek v České republice, není schopen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nabídnout odpovídající ocenění a na trhu práce se stává nekonkurenceschopným," uvedl Senát v doprovodném usnesení.

Novela se týká také posudkových lékařů, jichž ubývá. Novela do konce příštího roku prodloužila období, v němž by tito lékaři nemuseli skončit s dosažením 70 let věku.

Státní zaměstnanci by podle další z úprav do složení úřednické zkoušky nemuseli dostávat nejnižší platový tarif. Ministerstvo vnitra to zdůvodnilo tím, že nynější stav je demotivující pro případné žadatele o přijetí do služebního poměru s delší praxí v oboru mimo státní službu. Nově by takovým lidem náležel platový stupeň podle jejich dosavadní praxe.

Žadatelé o přijetí do služebního poměru by měli nově dokládat zdravotní způsobilost pouze při přijetí, nikoli při výběrovém řízení. Ústní pohovor by při velkém zájmu uchazečů mohla nahradit písemná zkouška. Služební průkazy státních zaměstnanců by nově mohly být očipovány kvůli usnadnění vstupu do státních budov.