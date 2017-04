Praha - Končící jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) dnes prezidentovi Miloši Zemanovi na Pražském hradě řekl, že ve čtvrtek odstoupí z čela hejtmanství pouze kvůli brutálnímu politickému tlaku na úrovni kraje. "Mám signály i o tom, že mohl být i koordinován z řad ČSSD," zopakoval. Zdůraznil, že v souvislosti s kauzami kolem jihočeského zdravotnictví, které vedly ke konci koalice na jihu Čech, není vyšetřován policií. Věří tomu, že svoje jméno očistí. Do voleb půjde z posledního 22. místa kandidátky.

Brutální politický tlak cítil Zimola podle svých slov především z Jihočeského kraje, mohl podle něj být i koordinován s vedením sociální demokracie. "Ale nehodlám na někoho z vedení ukazovat, nechci přisypávat sůl do ran sociální demokracie, chci se věnovat tomu, aby měla co nejlepší výsledek," uvedl. Že by na vyhrocení situace v kraji mělo podíl vedení ČSSD, už dříve popřel předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Zimola patří k jeho dlouhodobým kritikům.

Na Hrad dnes přišel Zimola na vlastní žádost. "Prezidenta jsem o žádnou podporu žádat nepřišel. Jsem rád, že mi vyjádřil své sympatie," uvedl. Na dotaz, zda by chtěl opustit ČSSD a vstoupit do jiné strany, odpověděl, že "srdce sociálního demokrata netransplantujete". "Odmítám spekulace, že bych chtěl měnit barvu politického trička, jsem přes 16 let sociálním demokratem, srdce sociálního demokrata zkrátka netransplantujete do jiného těla," uvedl.

K ohlášenému odstoupení Zimoly z vedení kraje přispěly kauzy rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a odměn ve společnosti Jihočeské nemocnice.